О чем будет продолжение «Джокера»: три возможных варианта

Фанаты фильма «Джокер» Тодда Филлипса ликуют. Продолжение истории о безумном клоуне, превратившемся в лидера протеста, выйдет на экраны 4 октября 2024 года – ровно через пять лет после появления первой части. Об этом сообщил журнал Hollywood Reporter.
Предполагается, что одну из главных ролей в фильме «Джокер: безумие на двоих» исполнит Леди Гага. Вероятно, она воплотит образ Харли Квин. Если первая часть была снята в жанре социальной драмы, то, по словам режиссера, вторая станет мюзиклом.
Решение Филлипса снимать продолжение истории вполне ожидаемо. Фильм «Джокер», вышедший на экраны в 2019 году, имел большой коммерческий успех. Он удостоился двух премий «Оскар»: за лучший саундтрек (композитор Хильдур Гуднадоуттир) и лучшую мужскую роль (Хоакин Феникс). В прокате же картина Тодда Филлипса заработала свыше миллиарда долларов.
Поэтому многие только ждали, когда режиссер назовет точную дату премьеры. И неудивительно, что поклонники картины с Хоакином Фениксом в главной роли уже выдвигали теории, о чем может повествовать сиквел «Джокера». Давайте предположим вариант развития событий и мы. Внимание, будут спойлеры!
О чем фильм «Джокер»
Кадр из фильма «Джокер»
Итак, напомним, фильм «Джокер» рассказывал об Артуре Флеке - мужчине средних лет, который подрабатывает клоуном, но мечтает стать стендап-комиком. Эта мечта труднодостижима, поскольку герой страдает редким заболеванием, которое характеризуется приступом неконтролируемого смеха. Кумиром героя Хоакина Феникса является ведущий Мюррей Франклин (Роберт де Ниро), чье телевизионное шоу он смотрит каждый день. И это помогает ему уходить в свой собственный мир без страданий.
Но однажды жизнь Артура идет под откос. Его увольняют с работы, из-за кризиса город Готэм сокращает финансирование социальной программы, которая помогала Артуру Флеку с приемом лекарств. Неприятности накапливаются как снежный ком.
В итоге, доведенный до отчаяния, безобидный клоун превращается в харизматичного, уверенного в себе, жестокого Джокера, на чьем счету уже несколько убийств. Правда, зрителю дают понять, что все эти люди в какой-то степени заслужили уготованной им участи.(Хотя убийству, конечно, нет оправдания)
Чего только стоят подонки в электричке, которые сначала приставали к случайной пассажирке, а потом переключились на Артура и начали издеваться над ним.
В общем, после очередного преступления безумный Джокер, ставший лидером толпы, попадает в лечебницу Аркхэм. Заканчивается все тем, что женщина-психиатр спрашивает Артура, почему он постоянно смеется. Он отвечает, что она все равно не сможет его понять, выходит в коридор, оставляя на полу кровавые следы, и убегает от преследующих его санитаров.
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О чем может быть сиквел фильма
Что же может происходить дальше? Возможно, Тодд Филиппс последует букве комикса и действие будет развиваться примерно также, как там описано. То есть по сюжету в больницу придет работать доктор Харлин Куизел, которая проявит интерес к пациенту Артуру Флеку и постепенно влюбится в него. А потом превратится в эффектную и безумную Харли Квин, которую зритель знает по комиксам DC.
Кадр из фильма «Джокер»
Раз уж Тодд Филиппс заговорил о жанре мюзикла, то все это любовное действо будет сопровождаться песнями и танцами. Как помнит зритель, экспрессивный танец Джокера на лестнице был одной из самых ярких сцен первого фильма с участием Хоакина Феникса. Многие зрители восхищались тем, как с помощью движений тела актер смог показать природу чувств и эмоций человека, переживающего безумие. Ну и фанаты вновь ждут музыку Хильдур Гуднадоуттир, звучавшую в фильме «Джокер».
В сиквеле этот персонаж, заручившись поддержкой Харли Квин, вновь станет лидером протеста и покажет какому-нибудь нуворишу, где раки зимуют.
Еще одну интересную версию выдвинул один из поклонников творения Тодда Филиппса. По его теории, доктор Харлин Куизел, которая придет работать в сумасшедший дом, действительно будет относиться к Джокеру с теплотой, но не влюбится в него. А их страстные отношения вновь станут плодом фантазии Артура Флека, как это уже было в первой части в случае с соседкой Софи.
Кадр из фильма «Джокер»
Ну а потом он, разочарованный в любви и жизни, сбежит из сумасшедшего дома и возглавит протестную толпу.
И третий вариант сиквела Тодда Филиппса. Действие второй части будет происходить уже через лет 10-15 после событий первой части. Юный Брюс Уэйн, чьих родителей убили в результате беспорядков, спровоцированных Джокером, вырастет и превратится в Бэтмена. Только это не будет канонический супергерой из вселенной DC. Это может быть человек, который в противовес Артуру Флеку, представляющему определенный социальный срез населения, отстаивает интересы элиты. Что ж, посмотреть на противостояние этих двух личностей будет весьма интересно.
Тем более что ждать осталось недолго. Съемки фильма «Джокер: безумие на двоих» начнутся уже в декабре.