О чем будет продолжение «Джокера»: три возможных варианта

Фанаты фильма «Джокер» Тодда Филлипса ликуют. Продолжение истории о безумном клоуне, превратившемся в лидера протеста, выйдет на экраны 4 октября 2024 года – ровно через пять лет после появления первой части. Об этом сообщил журнал Hollywood Reporter.

Предполагается, что одну из главных ролей в фильме «Джокер: безумие на двоих» исполнит Леди Гага. Вероятно, она воплотит образ Харли Квин. Если первая часть была снята в жанре социальной драмы, то, по словам режиссера, вторая станет мюзиклом.

Решение Филлипса снимать продолжение истории вполне ожидаемо. Фильм «Джокер», вышедший на экраны в 2019 году, имел большой коммерческий успех. Он удостоился двух премий «Оскар»: за лучший саундтрек (композитор Хильдур Гуднадоуттир) и лучшую мужскую роль (Хоакин Феникс). В прокате же картина Тодда Филлипса заработала свыше миллиарда долларов.

Поэтому многие только ждали, когда режиссер назовет точную дату премьеры. И неудивительно, что поклонники картины с Хоакином Фениксом в главной роли уже выдвигали теории, о чем может повествовать сиквел «Джокера». Давайте предположим вариант развития событий и мы. Внимание, будут спойлеры!

О чем фильм «Джокер»