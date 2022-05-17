Эмбер Херд призналась, что едва не лишилась роли в «Аквамене» после гневных петиций зрителей

Хорошая новость для фанатов Джонни Деппа, которые подписывали петиции о том, чтобы исключить Эмбер Херд из кинокомикса «Аквамен-2».

Напомним, после того как знаменитый актер потерял роль в «Пиратах Карибского моря» и других проектах, его поклонники пожелали того же и для его бывшей жены, которая якобы оклеветала звезду, обвинив в домашнем насилии.

На новом судебном заседании в споре между бывшими супругами (трансляции из зала суда ведутся в YouTube) Эмбер рассказала, что ей действительно пришлось бороться за сохранение своей роли в «Аквамене», а конкретно в его сиквеле.

Актриса отметила, что у нее главная женская роль в проекте, где она играет романтический интерес героя Джейсона Момоа, но ее все равно могли вычеркнуть из картины после общественных петиций.

«Я очень боролась, чтобы остаться в фильме. Они не хотели включать меня в картину, — рассказала Херд об «Аквамене-2». — Они убрали кучу сцен из моей роли».

По словам актрисы, у нее на руках была изначальная версия сценария и еще несколько урезанных версий, в которых отсутствовали экшн-сцены с участием ее персонажа. Так что обилия сражений морской супергероини Меры в сиквеле ждать не стоит. По слухам, ее появление в кадре за весь фильм сократили до десяти минут.

Напомним, голливудская карьера Джонни Деппа пошла под откос после того, как бывшая жена Эмбер Херд рассказала журналистам, что стала жертвой домашнего насилия в этом браке. Уже несколько лет актеры судятся, пытаясь доказать свою правоту.

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