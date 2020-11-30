Полтора миллиона человек требуют, чтобы Эмбер Херд покинула франшизу «Аквамен»

Ранее ее бывший муж Джонни Депп ушел из проекта «Фантастические твари», оскандалившись по делу о домашнем насилии.

Из-за обвинений бывшей жены Эмбер Херд в домашнем насилии голливудский актер Джонни Депп лишился роли темного мага во франшизе «Фантастические твари». Но в результате данного скандала его супруга тоже рискует потерять прибыльный проект. После новости об отстранении Джонни в Сети появилась петиция, требующая убрать Эмбер из фильма «Аквамен-2», где она должна сыграть боевую подругу и романтический интерес главного героя.

Документ, адресованный руководителям проектов DC студии Warner Bros., уже подписали ни много ни мало 1,6 миллиона человек. Противники Херд отмечают, что ее бывший муж тоже обвиняет свою благоверную в избиении по нескольким эпизодам, поэтому такой артистке не стоит блистать на экране в образе супергероини.

Добавим, что Эмбер знает об этой петиции, но настаивает на том, что она будет сниматься в «Аквамене-2».

«Проплаченные слухи и кампании в социальных сетях не влияют на кастинг, потому что не имеют под собой реальной основы. Только фанаты создают «Аквамена», — прокомментировала недавно актриса изданию Entertainment Weekly.

Напомним, суд между Деппом и Херд еще идет, и пока что они не доказали, кто из них избивал партнера в браке. Однако этой осенью звезда «Пиратов Карибского моря» проиграл дело против британского таблоида The Sun, назвавшим актера «избивателем жены». Судья в Лондоне признал несколько фактов насилия мужа над супругой, после чего Warner Bros. поспешили убрать Деппа из актерского состава «Фантастических тварей». Впрочем, студия и актер решили этот вопрос полюбовно, без всяких скандалов.