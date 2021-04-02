«Она красива и грациозна»: Эмбер Херд показала, что не может двигаться в костюме супергероини

К 1 апреля голливудская актриса Эмбер Херд поделилась в Instagram забавным видео. Она предстала в полном костюме своей героини Меры (боевой подруги Аквамена, которая появилась в сольном фильме по супергероя и «Лиге справедливости»), но не на съемочной площадке, а в комнатке для актеров. 34-летняя звезда показала, что на самом деле в этом наряде она почти не может двигаться. Просто пытаясь встать, женщина опрокинула свой стакан с кофе, а наклон за ним и вовсе превратился во что-то комичное.

«Она красива и грациозна…» — подписала ролик Херд.

Как же, интересно, так получается, что на экране Мера изящно плавает и сражается в этой броне? Магия кино, не иначе.

Этим забавным видео актриса отметила выход режиссерской версии «Лиги справедливости» от Зака Снайдера и свой тысячный пост в Instagram.

Напомним, что фанаты Джонни Деппа, которого Эмбер Херд обвиняет в побоях в период их брака, ранее требовали, чтобы студия лишила ее роли подводной принцессы Меры. Из-за супружеского скандала и судебных тяжб с бывшей женой Депп уже лишился роли злого волшебника в «Фантастических тварях», да и к «Пиратам Карибского моря» уже вряд ли вернется.

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