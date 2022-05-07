Как Джонни Депп и его экс-супруга Эмбер Херд начали настоящую войну

Неотразимый Джонни и амбициозная Эмбер познакомились на съемочной площадке фильма «Ромовый дневник», довольно скоро поженились, но еще быстрее развелись.

Не прожив вместе и двух лет, в 2016 году пара решила расстаться. В 2017 году суд развел их, но это было лишь начало. Поток взаимных претензий только копился: она обвиняла его в насилии и алкоголизме, он ее — в краже миллионов, клевете, изменах и тоже, как ни странно, в насилии. Судебный процесс по выяснению того, кто же в этой истории прав, а кто виноват, начался 12 апреля, и конца и края ему пока нет.

Объяснить на пальцах

Суд — дело серьезное (и дорогое!), поэтому юристы актера и актрисы выкладывают козыри на стол. Так, адвокат Херд Бен Роттенборн заявил, что Депп в алкогольном угаре изнасиловал жену… бутылкой от ликера.

— Она это выдумала! — парировал адвокат актера Бен Чу. — За 58 лет жизни мистера Деппа ни одна женщина не обвиняла в насилии.

Это, кстати, подтвердила и бывшая жена Джонни француженка Ванесса Паради. Конфликтов на почве насилия, как говорит актриса и певица, у них не было.

Юристы Херд не успокоились и раздобыли где-то скриншоты переписки Деппа с коллегой Полом Беттани, где то ли в шутку, то ли нет актер предлагает утопить и сжечь жену. «А потом я трахну ее обгоревший труп, чтобы убедиться, что она мертва», — юморил в сообщениях Полу Джонни. Актер извинился и признал, что перегнул палку.

Защита Деппа представила кучу любительских видеороликов, в которых Эмбер кидается на Джонни с кулаками. Юристы актрисы ответили «киношкой», которую снимала Херд: пьяный Депп ходит по кухне, громит мебель и посуду и пьет вино огромными бокалами.

— Да, паре шкафчиков досталось, но я не трогал мисс Херд и не пытался запугать ее, — подчеркнул Депп, комментируя ролик. — Если она была испугана, то зачем снимала? Если она до смерти боялась меня, то почему не ушла?

Кухонные дебоши, судя по всему, не мешали и Эмбер наносить увечья мужу.

В суде Джонни сообщил, что в 2015 году молодая жена (Эмбер на 22 года моложе Деппа) случайно отсекла ему палец осколком брошенной водочной бутылки.

— Бутылка попала мне в руку, и стекло разлетелось повсюду, — пояснил актер. — Потом я посмотрел вниз и понял, что кончик моего пальца был отрезан.

Менеджер дома Джонни Деппа в Австралии подтвердил, что нашел завернутый в бумажное полотенце кусок пальца актера на полу в кухне. Херд ответила, что все было иначе: Депп якобы травмировал себя сам, когда со всей силы разбил жесткий пластиковый телефон о стену. И как это все теперь проверить?

«Хотел спасти этот брак»

Тем временем дотошные фанаты Джонни поймали Эмбер на лжи. Так, в суде она не раз упоминала и даже показывала определенный вид косметики фирмы Milani, которой якобы регулярно замазывала побои. Оказалось, что именно эта продукция начала выпускаться фирмой уже после их развода. Интересно, что судебный психолог, нанятый защитой Деппа, диагностировала у Херд пограничное и истерическое расстройства личности.

«Почему же он не ушел от нее раньше?» — воскликнет смышленый читатель. И будет прав. Суд интересовался тем же.

— Думаю, я оставался с ней по той же причине, что и мой отец не уходил от матери, — рассуждал Депп. — Я уже пережил один неудачный брак с Ванессой и не хотел разрушать другой. Я пытался все исправить и думал, что смогу помочь ей. Помню, как моя мама пыталась покончить с собой, когда отец ушел. Эмбер угрожала сделать то же самое, а я не хотел никому навредить…

Даже несмотря на то что в этой шахматной партии Деппа все больше и больше загоняют в угол, народ продолжает сочувствовать ему. Во-первых, из-за скандальной репутации, окончательно закрепившейся за ним именно благодаря браку с Эмбер, артист лишился практически всех ролей (во франшизах «Пираты Карибского моря», «Фантастические твари») — его фактически «отменили». Во-вторых, уж очень продуманным выглядит этот процесс, если последить за действиями Эмбер Херд.

И, в-третьих, армия фанатов Джека Воробья так просто своего капитана не предаст. Со всей Америки и даже из Австралии к зданию суда в округе Фэрфакс в штате Вирджиния стекаются поклонники Деппа. Их поддержка Воробью очень нужна: если сам он требует от бывшей жены $50 миллионов за клевету, то Эмбер хочет отсудить у бывшего мужа в два раза больше — за очернение репутации и ложь.

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