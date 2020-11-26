Роль Джонни Деппа в «Фантастических тварях» отдали датскому актеру Мадсу Миккельсену

Голливудский актер Джонни Депп сдал свою роль злодея в фильмах «Фантастические твари» коллеге Мадсу Миккельсену, известному по сериалу «Ганнибал». Киностудия Warner Bros. официально объявила об этом, передает издание IndieWire, хотя слухи гуляли в прессе уже месяц.

Причина замены актера кроется в затяжном суде Деппа с бывшей женой Эмбер Херд. После такого удара по репутации артиста, студия, снимающая картины по франшизе «Гарри Поттер», попросила его покинуть проект. Благо, что в первых двух фильмах «Фантастических тварей», Депп появлялся совсем ненадолго и еще не успел запомниться зрителям. Выбор Миккельсена очевиден: он подходит по типажу магу Грин-де-Вальду, созданному Деппом, и уже не раз играл злодеев (в «Докторе Стрэндже», например).

Добавим, что студия Warner Bros. и сам Джонни Депп в своих официальных заявлениях поблагодарили друг друга за совместную работу и расстались без конфликта. Западная пресса сообщает, что актер успел сняться всего в одной сцене третьей части «Фантастических тварей», но по контракту все равно получит свой восьмизначный гонорар. Какие тут могут быть обиды?

Фильм выйдет летом 2022 года.

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