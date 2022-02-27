Завершены съемки пятой части «Индианы Джонса»

Выход фильма намечен на лето 2023 года.

27 февраля американский продюсер Фрэнк Маршалл сообщил в Twitter о завершении съемок пятой части «Индианы Джонса».

Напомним, культовая приключенческая франшиза с Харрисоном Фордом в главной роли состоит из трех картин 1981, 1984 и 1989 годов. В 2008-м вышла четвертая часть под названием «Королевство хрустального черепа». А в 2016 году компания Disney запустила в разработку пятый фильм.

Съемки начались только летом 2021 года и вот они завершены. Вместе с постаревшим Харрисоном Фордом в картине снялись Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Мадс Миккельсен и ряд молодых актеров.

Ожидается, что сюжет снова расскажет зрителям о погоне археолога Индианы Джонса за неким мистическим артефактом, обладающем волшебной силой. В качестве врагов киногероя вернутся нацисты Третьего рейха.

Релиз пятого фильма запланирован на конец июня 2023 года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.