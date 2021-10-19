«Индиана Джонс — 5» и несколько фильмов Marvel выйдут позже, чем планировалось

Компания Disney и студия Marvel изменили даты выхода нескольких своих крупных проектов.
Так пятый фильм об Индиане Джонсе с Харрисоном Фордом значительно отложен — с 29 июля 2022 года на 30 июня 2023-го.
«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» переместился с 25 марта 2022 года на 6 мая. А «Тор: Любовь и гром», соответственно, с 6 мая на 8 июля. «Черная пантера: Ваканда навеки», что стояла в июле, сдвинута на 11 ноября.
Кинокомикс «Человек-муравей и Оса: Квантомания», ранее запланированный на 17 февраля 2023 года, сдвинулся на 28 июля, а вместе с ним еще три фильма Marvel, у которых пока нет названия.
Добавим, что это даты западных релизов картин. В России они могут несколько отличаться, но зачастую не сильно.
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