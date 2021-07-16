Антонио Бандерас присоединился к съемкам пятого фильма об Индиане Джонсе

Что лучше, чем фильм со всем известной звездой? Конечно же, фильм с двумя звездами.

В пятую кинокартину о приключениях Индианы Джонса, которая снимается в Великобритании, пришел 60-летний Антонио Бандерас. Как сообщает издание Deadline, актер заключил сделку со студией и официально присоединился к проекту, в котором уже задействованы 79-летний Харрисон Форд, а также Мадс Миккельсен и Фиби Уоллер-Бридж.

Пока неизвестно, с каким сокровищем на этот раз столкнется Индиана Джонс, роль Бандераса тоже не раскрывается. Но уже можно смело сказать, что в картине будут немецкие фашисты.

Напомним, Стивен Спилберг остался в проекте в качестве продюсера, а кресло режиссера занял создатель фильмов о Россомахе Джеймс Мэнголд. Композитором фильма снова станет легендарный Джон Уильямс.

больше по теме Индиана Джонс признан величайшим киногероем в истории Согласно опросу западного киножурнала Empire.

В своей карьере Антонио Бандерас присоединялся ко многим известным франшизам. Достаточно вспомнить хотя бы «Зорро», «Дети шпионов», «Шрек», «Мачете», «Неудержимые» и «Телохранитель жены киллера». Теперь и «Индиана Джонс» будет в его копилке.

Смотрите также: