Видео со съемок пятого «Индианы Джонса» рассекретило новых врагов киногероя

В новом фильме будет сцена с поездом, и принадлежит он «старым знакомым» знаменитого археолога.

В начале июня в Великобритании стартовали съемки пятого фильма об Индиане Джонсе. 78-летний Харрисон Форд вернулся к своей культовой роли, компанию ему составили Мадс Миккельсен и Фиби Уоллер-Бридж.

На днях английская Норт-Йоркширская железная дорога, у которой есть свой канал на YouTube, поделилась видео со съемок проекта, так как киношники используют ее пути для сцены с поездом. На ролике засветилась стилизованная под старину железнодорожная станция, а также черный паровоз с изображенными на нем фашистскими символами. Это намекает на то, что новыми врагами Индианы Джонса станут представители Третьего рейха или их последователи.

Напомним, что герой Харрисона Форда уже противостоял нацистам в картинах «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход», а в четвертом фильме — «Королевство хрустального черепа» — его соперницами были советские ученые в период холодной войны, то есть, когда Третий рейх уже был побежден. Почему фашисты вернулись во франшизу — пока загадка для зрителей.

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Еще один любопытный факт из видео: когда поезд едет по Англии вне съемочного процесса, свастика и другие гитлеровские символы на нем заклеены белой бумагой.

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