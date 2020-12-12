Возвращение Индианы Джонса: Харрисон Форд сыграет в пятой части приключенческой саги

Отечественные и зарубежные сценаристы каждый год придумывают все новые и новые сюжеты фильмов. Однако зритель часто отдает предпочтение давно известной истории. Именно поэтому такой популярностью пользуются продолжения уже полюбившихся картин. Так, приключенческая сага «Индиана Джонс» уже много лет приковывает внимание и детей, и взрослых. Создатели американской медиафраншизы пообещали возвращение легендарного актера Харрисона Форда в новой, пятой части саги.

Напомним, что голливудский актер Харрисон Форд уже неоднократно исполнял роль археолога Индианы Джонса в зрелые годы. Недавно режиссеры франшизы сообщили о дате выхода следующей истории о приключениях героя. Фильм ожидается в июле 2022 года.

«Lucasfilm ведет подготовку к съемкам следующего фильма об Индиане Джонсе. У руля будет Джеймс Мэнголд, ранее выступивший режиссером «Ford против Ferrari», и сам Инди, Харрисон Форд, вернется, чтобы продолжить историю своего легендарного персонажа. Приключение начнется в июле 2022 года», — говорится в Twitter компании Disney.

Отметим, что последний раз фильм о приключениях Индианы Джонса — «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» — вышел в далеком 2008 году. Харрисон Форд тогда тоже принимал участие в съемках.

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