Создатели нового «Бэтмена» опубликовали персональный саундтрек Женщины-кошки

И он получился не менее атмосферным, чем у самого темного рыцаря.

18 февраля в Сети появился персональный саундтрек персонажа Женщины-кошки из нового фильма про Бэтмена, который выйдет в кино 2 марта.

Ранее создатели картины выложили саундтрек главного героя, сыгранного Робертом Паттинсоном, а теперь настала очередь его боевой подруги, исполненной актрисой Зои Кравиц.

Композитор фильма Майкл Джаккино постарался на славу. Композиция получилась мрачной, нуарной — в общем духе картины, — но при этом женственной. Надлом в этой музыке чувствуется не меньший, чем в саундтреках к боевикам о Джеймсе Бонде.

Напомним, в комиксах DC Женщина-кошка — это талантливая воровка, которая может совершать как хорошие дела, так и преступления. Но когда появляется Бэтмен, она всегда становится на сторону темного рыцаря, ведь их неотвратимо влечет друг к другу.

В разных экранизациях героиню блестяще сыграли Ли Меривезер, Мишель Пфайффер и Энн Хэтэуэй. У Хэлли Берри также был собственный фильм об этом персонаже, оторванный от комиксов DC и признанный многими критиками неудачным.

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