«У нас был озноб»: композитор нового «Бэтмена» представил главный саундтрек фильма

21 января в Сети появился трек, который станет основной музыкальной темой грядущего фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном.

«Мой блестящий друг Майкл Джаккино написал эту тему еще до того, как я снял «Бэтмена», — написал режиссер картины Мэтт Ривз в Twitter. — Я до сих пор помню, как слушал ее в своей машине с Диланом Кларком (продюсер, — Прим. авт.), прежде чем мы приехали, чтобы провести кинопробу Роберта Паттинсона. У нас обоих был озноб».

Добавим, что Джаккино написал саундтреки к таким картинам, как «Рататуй», «Джон Картер», «Мир юрского периода», «Зверополис», а также к сериям «Миссия невыполнима», «Планета обезьян» и кинокомиксам Marvel.

Премьера нового «Бэтмена» в России, который, кстати, станет самым длинным фильмом про темного рыцаря, назначена на 3 марта 2022 года.

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