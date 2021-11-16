Хэлли Берри готова вернуться к «Женщине-кошке» и переосмыслить ее

Фанаты супергеройского кино знают, что некоторые фильмы по комиксам получились откровенно провальными и были разгромлены критиками. Среди них «Женщина-кошка» 2004 года с Хэлли Берри в главной роли.

Картина провалилась в прокате и стала черным пятном в карьере оскароносной актрисы. Однако в наши дни, когда Бери выпустила спортивную драму «Удары» (и выступила ее режиссером), она готова вернуться к образу супергероини и переосмыслить его.

В этом 55-летняя звезда призналась в интервью YouTube-шоу Jake’s Takes.

«Я бы с удовольствием сняла «Женщину-кошку», — сказала Хэлли, когда ее спросили, к какому фильму она вернулась бы. — Если я смогу поработать с ней сейчас, зная то, что я уже знаю, получив новый опыт, то переосмыслю тот мир так, как я переосмыслила новую историю. Ведь «Удары» были написаны для 25-летней белой ирландской католички, и мне пришлось переделать их».

Став режиссером, Берри получила новый взгляд на создание фильмов, и ее нынешняя история про героиню в маске была бы уже совсем другой. Кроме кинематографических нюансов, артистка сделала бы и более масштабный сюжет.

«Я бы хотела, чтобы «женщина-кошка» спасла мир, как это делает большинство мужчин-супергероев, а не просто спасла бы женщин от того, чтобы портит их лица. Я бы подняла ставки намного выше и думаю, что получилось бы привлекательно как для мужчин, так и для женщин», — рассказала актриса-режиссер.

Кто знает, может, Хэлли Берри, и правда вернется к фильму о женщине-кошке. Но, надев открытый черный костюм, сможет ли она похвастаться той же сексуальностью, что и в начале 2000-х?

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