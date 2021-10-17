Сумерки DC: вышел трейлер нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

16 октября студия Warner Bros. опубликовала русский трейлер нового фильма «Бэтмен» — того самого, который режиссер Мэтт Ривз снял с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Ролик засветил знаменитого актера в пуленепробиваемом костюме Темного рыцаря, а также Зои Кравиц в роли Женщины-кошки, Пола Дано — в роли Загадочника, Энди Серкиса — в роли дворецкого Альфреда, Колина Фаррелла — роли Пингвина.

Судя по трейлеру, новый фильм получился мрачным, что канонично для кинокомиксов про Бэтмена. Предварительно известно, что зрители увидят молодую версию Брюса Уэйна, который только начал борьбу с преступностью в городе Готэм и понял, что криминал как-то связан с его богатой семьей.

В российских кинотеатрах боевик выйдет 3 марта 2022 года.

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