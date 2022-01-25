Режиссер нового «Бэтмена» объяснил, почему взял на главную роль звезду «Сумерек»

Не все фанаты комиксов о темном рыцаре обрадовались тому, что их любимого героя будет играть Роберт Паттинсон.

Режиссер Мэтт Ривз дал интервью, в котором рассказал о своей предстоящей экранизации истории Бэтмена.

В частности, ему задали вопрос, как он решился взять на роль темного рыцаря Роберта Паттинсона. Ведь этот молодой актер имел слащавый флер после вампирской мелодрамы «Сумерки», и многие фанаты комиксов не сразу приняли его в образе брутального супергероя.

«Конечно, идея заключалась в том, чтобы сыграть героя более молодым актером. И в процессе написания фильма я посмотрел «Хорошее время» (криминальная драма с Паттинсоном 2017 года. — Прим. авт.) и подумал: «Окей, у него есть внутренняя ярость, которая подходит этому персонажу и общей опасности, и я могу чувствовать это отчаяние» И я был твердо уверен, что мне нужен Роб, — цитирует Ривза журнал Esquire. — Я понятия не имел, интересно ли это Робу! Потому что он снялся в куче независимых фильмов после того, как зарекомендовал себя в «Сумерках».

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Режиссер еще раз подчеркнул, что после популярной вампирской мелодрамы Паттинсон снялся в целом ряде серьезных фильмов, не являющихся блокбастерами, которые потребовали значительной актерской игры. И те, кто критиковал выбор Роберта на роль Бэтмена, просто ничего не знают об этом этапе карьеры 35-летнего артиста. По всей видимости, речь идет о картинах «Ровер» (2014), «Затерянный город Z», (2016) «Хорошее время» (2017), «Высшее общество» (2018), «Маяк» и «Король» (2019).

Напомним, новый фильм «Бэтмен» выйдет в кинотеатрах 3 марта 2022 года.

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