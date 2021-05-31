Эмма Стоун поделилась, о какой еще злодейке Disney хочет увидеть фильм после «Круэллы»

3 июня готовимся встречать в кинотеатрах новый фильм Disney «Круэлла», который расскажет, как эпатажная злодейка из «101 далматинца» встала на темный путь. Главную роль сыграла оскароносная Эмма Стоун. Во время обсуждения картины журналисты спросили у 32-летней актрисы, которая недавно родила ребенка, про какого еще диснеевского злодея стоит снять сольный фильм. Звезда ответила, что ей было бы очень интересно увидеть историю становления морской ведьмы Урсулы из «Русалочки». Тем более, что скоро этот персонаж появится на экранах в новой экранизации знаменитой сказки в исполнении комедиантки Мелиссы Маккарти

«Она осьминог, и там должен быть целый мир, отношения с родителям и какое-то происшествие, — поделилась Стоун с изданием Variety. — Вы никогда не видели, чтобы злодей Disney, не являющийся человеком, исследовался таким образом».

Коллеги Эммы по «Круэлле» также выразили желание посмотреть историю становления Урсулы, как злодейки. В новой экранизации она должна стать не просто морской ведьмой, но и родной тетей Ариэль, а значит, сестрой царя морей Тритона. Вполне возможно, что в юности колдунья проиграла борьбу за подводный трон и именно поэтому решила коварством вернуть себе власть. Ее, как и Круэллу де Вилль, вполне можно подать, непонятой и обиженной на весь мир женщиной. А учитывая то, каким популярным стал фильм про Малефисенту, сказочной студии точно стоит задуматься об экранизации еще одной злодейской истории про злую волшебницу.

Смотрите также: