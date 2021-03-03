В новом фильме Disney «Русалочка» морская ведьма станет родной тетей Ариэль

Вы еще не забыли о том, что студия Disney собирается выпустить фильм-адаптацию своей анимационной классики «Русалочка» с темнокожей актрисой в главной роли? В начале марта появились новые подробности этой картины.

Издание Deadline сообщило, что к проекту присоединилась восходящая звезда Джессика Александр (ее роль пока не известна). Но интересно не это, а то, как западные журналисты подали остальных участников актерского состава.

Так, 20-летняя певица Холли Бейли сыграет принцессу Ариэль, испанский актер Хавьер Бардем исполнит роль ее отца, короля Тритона, а бодипозитивная комедиантка Мелисса Маккарти предстанет в роли морской ведьмы Урсулы, причем последняя названа «злой тетей» главной героини.

Примечательно, что в оригинальной сказке Ханса Кристиана Андерсена у ведьмы вообще нет имени и прописанного характера. Ими персонажа наградила студия Disney, когда выпустила свой мультфильм 1989 года, сделав Урсулу злодейкой в данной истории. Похоже, что создатели киноадаптации пойдут еще дальше и наделят Ариэль родственными связями с колдуньей, что сделает их отношения еще более глубокими.

На примере «Мулан» зрители уже поняли, что Disney решила не повторять свои знаменитые творения точь-в-точь и создавать новые связи между персонажами.

Съемки «Русалочки» начались в конце января 2021-го. Ожидается, что релиз картины состоится в этом же году.

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