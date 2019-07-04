Темнокожая протеже Бейонсе сыграет Русалочку в новой экранизации мультфильма

Студия Disney продолжает переснимать свои легендарные мультфильмы в «живых» версиях. После «Золушки», «Аладдина», «Красавицы и Чудовища», «Книги джунглей», «Дамбо» и «Короля Льва» очередь дошла и до «Русалочки».

Однако зритель не увидит Ариэль в привычном для себя виде — с белой кожей и медными волосами. Создатели live-экранизации решили следовать принципам толерантности и позвать на эту роль темнокожую артистку.

Ею стала протеже Бейонсе — 19-летняя RnB-исполнительница Халли Бейли. Сообщение об этом было размещено на официальной страничке Disney в Twitter.

Just Announced: Halle Bailey has been cast in the upcoming live-action reimagining of The Little Mermaid. https://t.co/YnLAdbZSmN pic.twitter.com/Y4B0ZKfuIr — Disney (@Disney) 3 июля 2019 г.

Бейли является одной из участниц группы Chloe x Halle. Продюсером девичьего бэнда выступает Бейонсе. Для Халли это будет первая роль в кино.

Сказка снимут по мотивам одноименной анимации, которая вышла в 1989 году. В фильме также примут участие Джейкоб Трамбле («Чудо»), звезда авантюры «Восемь подруг Оушена» Аквафина и Мелисса Маккарти, известная зрителю по комедии «Поймай толстуху, если сможешь».

В киносказку войдут множество композиций из оригинальной версии. Сценарий напишет создательница «Дома странных детей мисс Перегрин» Джейн Голдман.