Темнокожая протеже Бейонсе сыграет Русалочку в новой экранизации мультфильма

Студия Disney продолжает переснимать свои легендарные мультфильмы в «живых» версиях. После «Золушки», «Аладдина», «Красавицы и Чудовища», «Книги джунглей», «Дамбо» и «Короля Льва» очередь дошла и до «Русалочки».

Однако зритель не увидит Ариэль в привычном для себя виде — с белой кожей и медными волосами. Создатели live-экранизации решили следовать принципам толерантности и позвать на эту роль темнокожую артистку.

Ею стала протеже Бейонсе — 19-летняя RnB-исполнительница Халли Бейли. Сообщение об этом было размещено на официальной страничке Disney в Twitter.

Just Announced: Halle Bailey has been cast in the upcoming live-action reimagining of The Little Mermaid. https://t.co/YnLAdbZSmN pic.twitter.com/Y4B0ZKfuIr

— Disney (@Disney) 3 июля 2019 г.