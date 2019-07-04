КИНО

Темнокожая протеже Бейонсе сыграет Русалочку в новой экранизации мультфильма

Disney переснимет культовую анимацию с певицей Халли Бейли в главной роли.

Темнокожая протеже Бейонсе сыграет Русалочку в новой экранизации мультфильма
Ариэль сыграет темнокожая актриса. Кадр их мультфильма "Русалочка" (1989)

Студия Disney продолжает переснимать свои легендарные мультфильмы в «живых» версиях. После «Золушки», «Аладдина», «Красавицы и Чудовища», «Книги джунглей», «Дамбо» и «Короля Льва» очередь дошла и до «Русалочки».

Однако зритель не увидит Ариэль в привычном для себя виде — с белой кожей и медными волосами. Создатели live-экранизации решили следовать принципам толерантности и позвать на эту роль темнокожую артистку.

Ею стала протеже Бейонсе — 19-летняя RnB-исполнительница Халли Бейли. Сообщение об этом было размещено на официальной страничке Disney в Twitter.

Бейли является одной из участниц группы Chloe x Halle. Продюсером девичьего бэнда выступает Бейонсе. Для Халли это будет первая роль в кино.

Сказка снимут по мотивам одноименной анимации, которая вышла в 1989 году. В фильме также примут участие Джейкоб Трамбле («Чудо»), звезда авантюры «Восемь подруг Оушена» Аквафина и Мелисса Маккарти, известная зрителю по комедии «Поймай толстуху, если сможешь».

В киносказку войдут множество композиций из оригинальной версии. Сценарий напишет создательница «Дома странных детей мисс Перегрин» Джейн Голдман.

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DisneyБейонсеРусалочка

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Темнокожая протеже Бейонсе сыграет Русалочку в новой экранизации мультфильма
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