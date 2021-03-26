Актриса Эмма Стоун впервые стала мамой

Ребенок родился еще в середине марта, но из-за секретности об этом стало известно только спустя две недели.

Звезда грядущего фильма «Круэлла», а также картин «Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Отличница легкого поведения», «Новый Человек-паук» и «Ла-Ла Ленд», 32-летняя оскароносная актриса Эмма Стоун родила своего первого ребенка. Зимой 2021 года фанаты кинодивы узнали, что она беременна, так как девушка уже не могла скрывать округлившийся живот. Она появлялась на публике в интересном положении в феврале и январе, а затем пропала с радаров прессы.

И вот, 26 марта западное издание TMZ сообщило, что роды состоялись, причем еще 13-го числа. Известно, что ребенок родился в Лос-Анджелесе, а вот про пол малыша журналисты еще не прознали.

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Для актрисы это первенец. Отцом же ребенка выступил комик и режиссер Дейв Маккери, за которого Эмма вышла замуж в 2020 году. Известно, что паре пришлось переносить свадьбу из-за пандемии, в итоге они поженились без пышной церемонии.

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