Громкие премьеры июня 2021 года с высоким рейтингом ожидания

Впереди лето – пора отпусков. А на отдыхе – самое время смотреть фильмы и читать книжки. Представляем вашему вниманию подборку самых ожидаемых фильмов июня, по мнению пользователей «Кинопоиска».

«Круэлла»

Актеры: Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Джоэль Фрай, Пол Уолтер Хаузер, Джон Маккри, Эмили Бичем, Марк Стронг, Кайван Новак и другие.

Жанр: комедия

Действия фильма разворачиваются в 70-х годах, в Лондоне. Одаренная мошенница Эстелла решает покорить мир моды. А помогают ей в этом двое дружков-карманников, которые тоже хотят отломить свой лакомый кусочек от сладкой жизни. Однако однажды все поменяется, когда ребята встретят на своем пути загадочную баронессу.

Дата выхода: 3 июня 2021

Рейтинг ожидания: 95%

«Ограбление по-джентльменски»

Актеры: Пирс Броснан, Джейми Чон, Тим Рот, Гермиона Корфилд, Ник Кэннон и другие.

Жанр: боевик

Это очередная современная история про Робин Гуда. Известный вор выходит из тюрьмы и начинает сотрудничать с группировкой, которая грабит богатых и отдает деньги бедным. И однажды они решаются взяться за крупнейшее хранилище золотых слитков в мире. Ограбление будет громким и красивым.

Дата выхода: 10 июня

Рейтинг ожидания: 92%

«Телохранитель жены киллера»

Актеры: Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек, Морган Фриман, Фрэнк Грилло, Антонио Бандерас, Том Хоппер и другие.

Жанр: комедия, боевик

Телохранитель по имени Майкла Брайса настолько устает от своей профессии, что обращается к психологу. Тот ему советует с деятельностью срочно завязать и отправиться к морю, чтобы подлечить нервы. Однако в тихой гавани он встречается с киллером мирового уровня и его бесшабашной женой. Главному герою придется вернуться к старому ремеслу и вот, что из этого получится.

Дата выхода: 16 июня

Рейтинг ожидания: 99%

«Лука»

Мультфильм озвучивали: Джейкоб Тремблей, Майя Рудольф, Джакомо Джианниотти, Джек Дилан Грейзер, Джим Гэффиган, Эмма Берман и другие.

Жанр: семейная комедия

Мальчик по имени Лука проводит беззаботные каникулы в небольшом итальянском городе. И все было бы хорошо, если бы не выяснилось, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны.

Дата выхода: 16 июня

Рейтинг ожидания: 99%

«Ледяной драйв»

Актеры: Лиам Нисон, Холт Маккэллани, Эмбер Мидфандер, Лоренс Фишберн, Мэтт МакКой, Мэтт Сэлинджер, Мартин Сенсмейер

Жанр: триллер

Это фильм-катастрофа. Где-то в океане происходит обрушение алмазной шахты. И спасателям придется добираться до пострадавших по тонкому льду, под которым скрывается смертельная опасность.

Дата выхода:25 июня

Рейтинг ожидания: 99%

Смотрите также: