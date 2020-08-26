«Уже поздно»: Киану Ривз отказался от мечты сыграть Россомаху

Хью Джекман оставил роль популярного мутанта из комиксов Marvel Россомахи, и теперь фанаты супергеройского кино ждут, какой же актер займет его место. Многие хотели бы увидеть в этом образе Киану Ривза, который не раз признавался, что любит данного героя. Однако, похоже, что этой мечте не суждено сбыться.

На днях Ривз вместе со своим другом Алексом Уинтером дал интервью радио SiriusXM (актеры пиарят совместный фильм «Билл и Тед снова в деле»), в котором Киану снова сказал, что любит Россомаху. Ведущая спросила, кого бы артисты хотели сыграть, если бы могли вернуться в прошлое. Звезда «Матрицы» подумал и ответил, что с удовольствием исполнил бы роль когтистого мутанта.

«Еще не поздно!» — подбодрил друга Уинтер. «Уже поздно, — отмахнулся Ривз. — Я уже не очень хорош для этого».

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По словам актера, он уже смирился с тем, что «пролетел» мимо этой роли, да и воплощение на экране Хью Джекмана ему нравится. Зря, наверно, Киану прибедняется. Студия Marvel регулярно звала его сниматься в своих блокбастерах. И теперь, когда «Людей Икс» ждет перезапуск во вселенной «Мстителей», Ривз мог бы просто кивнуть головой и получить роль Россомахи. Но такой уж он скромный парень.