Marvel и DC бьются за возможность поработать с Киану Ривзов

В 2019 году Киану Ривз стал самым любимым актером Интернета, скоро его популярность еще возрастет в виду того, что звезда собирается блеснуть в четвертой части фильма «Матрица». На фоне всего этого не удивительно, что две крупнейшие студии по производству кинокомиксов — Marvel Studios и DC Films — хотят заполучить его себе для воплощения нового персонажа. 55-летний Киану сделает кассовым любой фильм.

Кевин Файги ранее заявил, что обсуждает с Ривзом почти каждый проект, который готовит его компания, и они пока просто не нашли подходящую роль. Это могут быть Росомаха, Немор Подводник, Серебряный Серфер, Мистер Фантастика, Шан-Чи или Адамом Уорлок. Как сообщает американский портал We got this covered, в Сети появились слухи, что Warner Bros снимает «Матрицу 4» только лишь затем, чтобы помешать Киану сняться в каком-либо фильме Marvel.

«Сейчас нам просто нужно подождать и посмотреть, что произойдет. Но если что-то совершенно ясно, так это то, что все в Голливуде хотят работать с Ривзом», — резюмировал опубликовавший новость источник.

Какого супергероя, по вашему мнению, должен сыграть Киану?