Билл и Тед возвращаются: вышел трейлер нового фильма с Киану Ривзом

9 июня в Сети появился первый трейлер долгожданного фильма «Билл и Тед», в котором Киану Ривз и Алекс Уинтер вернутся к своим ролям, сделавших их знаменитыми в 1989 году. Тогда на экраны вышла научно-фантастическая комедия «Невероятные приключения Билла и Теда» про двух друзей, которые в будущем должны стать великими рок-музыкантами, а пока просто пытались сдать школьный доклад по истории. Неожиданно приятелям досталась машина времени в виде телефонной будки, и они отправились в различные временные эпохи, получать новые знания.

В 1991 году у картины вышла вторая часть. Но сейчас, спустя 30 лет, актеры решили снова совершить невероятное путешествие. Правда, уже в качестве взрослых мужчин.

В новом фильме к закадычным друзьям, которые переживают кризис среднего возраста, снова придет гость из будущего, чтобы напомнить — они должны написать величайшую в мире песню, которая спасет всю вселенную. Однако Билл и Тед так ничего и не добились как рок-звезды. И теперь им предстоит закончить возложенную на них миссию всего за 78 минут. Друзья снова отправятся в путешествие на машине времени, стилизованной под телефонную будку, чтобы встретиться с великими музыкантами. Но при этом мужчинам придется еще и решать проблемы с собственными дочерьми.

В конце трейлера сообщается, что картина выйдет летом 2020 года, но точной даты не называется.