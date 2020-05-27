Киану Ривз в роли Россомахи: художник нарисовал супергероев с лицами новых актеров

Художник Пабло Руис известен в Сети тем, что рисует правдоподобные портреты популярных супергероев, которые сложно отличить от настоящих людей. Мужчина добивается удивительной схожести персонажей с лицами реальных актеров, что дает ему возможность экспериментировать с образами.

В мае, например, он поддержал слух о том, что Натали Портман вернется в киновселенную Marvel, чтобы снова играть девушку Тора, которая тоже получит силу грома. Художник изобразил актрису в доспехах супергероя и с его волшебным молотом.

Неделю назад он признался подписчикам, что давно мечтал увидеть Киану Ривза в роли мутанта Россомахи. Слухи о том, что для «Нео» готовят крупную роль в Marvel, ходят уже давно, а франшиза «Людей Икс» как раз должна перезапуститься. Но если вам сложно представить звезду «Матрицы» в звездной роли Хью Джекмана, то тут художник постарался и создал для вас наглядный образ.

Среди его последних работ можно увидеть Тома Круза в образе Зеленого фонаря из комиксов DC…

…а также сражающихся Чудо-женщину и Капитан Марвел из разных киновселенных.