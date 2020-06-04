Сериал «Чернобыль» претендует сразу на 14 премий BAFTA в 2020 году

Скандальный американо-британский сериал «Чернобыль» стал лидером по количеству номинаций на премии BAFTA в 2020 году. 4 июня на сайте Британской академии кино и телевизионных искусств появился список проектов, которые поборются за престижные награды этим летом.

Согласно документу, «Чернобыль» выдвинут в 14 номинациях, историческая драма «Корона» — в 7, а комедийная «Дрянь» с Фиби Уоллер-Бридж — в 6. Таким образом, картина про взрыв на атомной электростанции сравнялась с прошлогодним рекордом в номинациях сериала «Убивая Еву». Одну часть победителей назовут на канале BBC One 17 июля, а вторую — 31 числа.

«Чернобыль» выдвинут на такие номинации, как дизайн костюмов, режиссура, монтаж, грим, свет и съемка, оригинальная музыка, звук, сценарий, спецэффекты и прочее. Также именно в его команде в этом году могут найти лучшего драматического сценариста, лучшего актера (Джаред Харрис) и лучшего актера второго плана (Стеллан Скарсгард).

Напомним, в России западный взгляд на чернобыльскую трагедию не оценили. Участники тех событий нашли в картине много исторических неточностей. Сериал активно критиковали и политики, и деятели культуры.