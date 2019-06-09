Горбачев высказался об изложенных в сериале «Чернобыль» фактах

Первый президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал факты, изложенные в сериале «Чернобыль». В частности, политик высказался о том, что якобы запретил присвоить академику Валерию Легасову звание Героя Социалистического труда, вычеркнув его из списка награжденных.

По словам Горбачева, эти сведения не соответствуют действительности.

«Я не давал указаний. Это выдумки», – цитирует экс-президента радиостанция «Говорит Москва».

Горбачев признался, что сериал не смотрел.

В сериале HBO «Чернобыль» карьера ученого заканчивается после того, как он высказывает свою версию катастрофы. Легасов выступил на суде, где выносили приговоры работникам ЧАЭС. Герой осудил государство за замалчивание реальных фактов, заявив, что реакторы изначально были с браком. Роль русского академика Легасова продюсеры доверили сыграть актеру Джареду Харрису.

На самом деле ученый не выступал на суде, эта сцена является художественным выдумкой сценаристов.

Ученый Валерий Легасов был членом правительственной комиссии, которой было поручено расследовать причины катастрофы и заниматься ликвидацией последствий аварии в Чернобыле. Есть версия, что выступая с докладом на конференции в Вене в 1986 году, он якобы выдал секретную информацию. Это выступление кардинально изменило его жизнь. Историки считали, что из-за этого Горбачев не стал награждать его почетным орденом, и на карьере ученого был поставлен крест. После этого академика представляли к награде дважды, но он так ее и не получил. В 1988 году 51-летний Легасов повесился.