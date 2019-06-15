Роскомнадзор может заблокировать сериал «Чернобыль»

В ведомство поступило обращение об ограничении доступа к киноленте, сейчас его рассматривают.

В России на сериал «Чернобыль» от компании HBO отреагировали неоднозначно. Недавно в Роскомнадзор поступило обращение от партии «Коммунисты России» – ведомство попросили заблокировать киноленту на территории нашей страны, пишут РИА Новости.

В Роскомнадзоре, тем временем, сообщили, что его обязательно рассмотрят.

«Обращение действительно поступило, мы его рассмотрим, в установленном порядке ответим», — отметили в пресс-службе госоргана.

Партия «Коммунисты России» обратилась в Роскомнадзор еще в четверг. Ее представители просят ограничить доступ к киноленте. Они уверены, что создатели сериала превратили трагедию в объект идеологической манипуляции.

Исполнительный секретарь ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович выступил с еще более серьезным заявлением – попросил возбудить уголовные дела на режиссера, сценариста и исполнительного продюсера. Он считает, что их нужно привлечь к ответственности за публичную клевету.

«Чернобыль» — это мини-сериал, в котором всего пять эпизодов. За несколько недель он возглавил рейтинг IMDb. Он обошел ленту «Во все тяжкие» и сагу «Игра престолов», которой долго принадлежала пальма первенства.

Сериал не только стал одним из самых популярных, но и спровоцировал поток туристов в зону отчуждения. Блогеры едут в место, где произошла трагедия, с разных стран, чтобы сделать фотографии. Если говорить о белорусской части зоны отчуждения, то в ней уже на месяц вперед есть расписание экскурсий. О том, как радиационно-экологический заповедник превратился в популярное туристическое место, рассказал его замдиректора Максим Кудин.