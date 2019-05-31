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Вассерман назвал сериал «Чернобыль» не соответствующим истине

По словам публициста, причина - в различии менталитетов.

Вассерман назвал сериал «Чернобыль» не соответствующим истине
Анатолий Вассерман Фото: Веленгурин Владимир/КП

Новый сериал телеканала HBO «Чернобыль» называют второй «Игрой престолов». Несмотря на ограниченное число серий, у него моментально появилась внушительная армия поклонников по всему миру.

В бывших союзных республиках шоу принимают особенно близко к сердцу ввиду относительно недавних событий катастрофы. Однако не все разделяют восторги относительно нового западного ТВ-продукта.

Публицист и политолог Анатолий Вассерман высказался в отношении сериала достаточно категорично.

«Можете исходить из того, что если англосаксы что-то сняли о русских, то это заведомо не соответствует истине. И не потому, что они нас не любят, а просто потому, что англосаксонская и русская цивилизации формировались в разных условиях, развивались совершенно разными путями и они попросту не могут нас понять. Поэтому судят со своей колокольни», – заявил он журналисту «Телепрограммы».

Вассерман также прокомментировал показанное в сериале самоубийство академика Анатолия Легасова. Позднее появилась теория, что научный деятель был убит.

Политолог предположил, что это не совсем верно, так как вся информация распространялась в открытых источниках.

«Поэтому любое конспироложество вокруг этой трагедии – это всего лишь способы подзаработать самим и сбить с толку других», – выразил уверенность Вассерман.

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HBOАнатолий ВассерманСериал "Чернобыль"
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Вассерман назвал сериал «Чернобыль» не соответствующим истине
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