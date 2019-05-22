Ликвидатор аварии в Чернобыле раскритиковал американский сериал про трагедию на АЭС

В начале мая состоялась премьера нового сериала про катастрофу на атомной электростанции в Чернобыле в 1986 году. По сей день режиссеров привлекает эта история. Режиссер Стеллан Скарсгард решил создать проект, посвященный трагедии, с целью обратить внимание общества на огромную опасность атомных электростанций.

Корреспонденту Teleprogramma.pro удалось поговорить с очевидцем аварии. 66-летний украинец Петр Паливода до сих пор не может забыть то время. По словам мужчины, почти сразу от радиации на его глазах умерла собака. Петр отметил, что люди не знали, как реагировать на произошедшее. «Из пожарных машин поливали дома с мылом каким-то, смывали эту дрянь радиоактивную. Мы тогда об атоме мало что знали — ну помыли и помыли», — поделился Паливода.

Он отметил, что всем рекомендовали есть морскую капусту и пить водку. Прилавки вмиг заполнились этими нехитрыми продуктами. Жена Петра работала гинекологом. Вскоре после аварии женщина решила уйти в монастырь.

«Им туда из Припяти беременных привезли. На аборты. Везли автобусами, в детских садиках размещали, в школах. Объяснили, что рожать этих деток нельзя. Некоторых силком тащили на кресла», — рассказал мужчина.

Посмотрев первые серии американского мини-сериала «Чернобыль», Паливода нашел много несостыковок. «Откуда за границей знать, что происходило на самом деле», — подчеркнул он. Петр сразу отметил, что в картине не показано то, как мужчины ехали ликвидировать последствия трагедии на АЭС. Они не понимали, что больше не вернутся в свои дома, поэтому некоторые ничего не взяли с собой, кроме сменного белья, а по дороге еще и напевали песни.

Не только это возмутило мужчину.

«Врача вон показали идиотом: „Зачем нам в больнице йод в таблетках?“ Больница при атомной станции, и врачи не знают, какую помощь оказывать, если что случись? Акушерка, или кто она там, знает, а врач тупой. Ну-ну», — высказался он. «Речь старика с тростью вообще добила. „Это наш момент славы!“, „Мы будем вознаграждены“ — что за бред вообще?», — добавил Петр.

По его словам, проблем с дозиметрами уж точно не было.