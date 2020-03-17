В кино и в реальности: как в фильмах предсказали приход вируса-убийцы в 2020 году

Портал Teleprogramma.pro собрал фильмы о самых страшных эпидемиях и сравнил кадры из выдуманных историй с реальностью.

Коронавирус шагает по планете: новые страны, новые города. Вот уже массовые мероприятия под запретом, Европа под замком, московские школьники переведены на свободное посещение, а эксперты подсчитывают, насколько эпидемия ударит по карману граждан.

Как известно, история циклична. Вспомнив это утверждение, портал Teleprogramma.pro решил искать прогнозы на будущее в киношном мире.

Предлагаем вспомнить фильмы о самых страшных эпидемиях (конечно же, выдуманных, а не как сейчас) и сравнить, насколько кадры, выдуманные сценаристами и режиссерами много лет назад, перекликаются с нынешней ситуацией.

«Эпидемия», США, 1995 год

В джунглях Заира появляется смертельный вирус Мотаба, вызывающий геморрагическую лихорадку. Его носитель — обычная обезьяна, но обычная она только внешне. Смертельную болезнь можно остановить только сывороткой, изготовленной из крови носительницы.

Пока Дастин Хоффман гоняется за «нулевым» пациентом, мир вокруг гибнет от страшного вируса, стремительно охватывающего новые территории и, к слову сказать, выведенного человеком.

Все заканчивается хорошо: антидот найден, предатели за решеткой, мирное население спасено, президент пожимает руки героям.

2020 год: вот так выглядит сегодня дезинфекция общественного транспорта в Сирии.

«Носители», США, 2009 год

Ужасная инфекция ворвалась в наш мир. Вирус стремительно передается воздушно-капельным путем, и единственный шанс выжить — это бежать с зараженной территории. Именно это пытаются сделать четверо друзей, но задача не из простых.

2020 год: а эти кадры тоже записаны в дороге. Так встречают пассажиров в международном аэропорту в Шереметьево. Сегодня дорога может стать непреодолимым квестом…

«Заражение», США, 2011 год

Снова неизвестный вирус: инкубационный период рекордно короткий, смертность высока, происхождение неизвестно. Враг, против которого нет ни лечебных протоколов, ни вакцины. Смертность более 20%, а создание лекарства затруднено тем, что в процессе работы исследователи постоянно гибнут.

В итоге, лекарство удается найти, а образцы вируса помещают для заморозки в контейнер, где уже хранятся культуры возбудителей атипичной пневмонии и свиного гриппа.

2020 год: пока нет лекарства от COVID-2019, лучшим средством защиты остается профилактика. В этом случае все средства хороши.

«Пандемия», США, 2016 год

Мир погружается в хаос. Виной всему — вспышка вируса, вызывающая у заболевших агрессию. Нью-Йорк почти опустел, а те, кто остался — смертельно опасны для окружающих. Группа ученых в компании лучших бойцов отправляется за своим коллегой, который оказался в осажденном городе.

2020 год: картина не столь удручающая, но оптимизма явно не прибавляет. В какой-то степени люди тоже сходят с ума, сметая продукты в магазинах и разводя панику.

«Нулевой пациент», Великобритания, 2018

Человечество снова под угрозой — по Земле катится неизвестный вирус, который превращает всех заболевших в кровожадных и жестоких безумцев. Мир катится в хаос, ужас и никаких перспектив… Если не отыскать пациента Зеро — того самого, кто стал разносить по миру смертельный вирус.

2020 год: капсула для заболевшего коронавирусом. Лекарство от неизвестного заболевания пытаются создать во всем мире, но пока результата нет.

В соцсетях сообщают, что австралийская компания ищет добровольцев, согласных заразиться коронавирусом за 4.600 долларов. Естественно, подопытные нужны, чтобы установить все стадии болезни и построить эффективную модель ее лечения.

О COVID-2019 официально

По последним данным, коронавирусом заражено более 170 тысяч человек во всем мире. Случаи заболевания зафиксированы в 133 странах мира. Скончались от вируса 6 639 пациентов — это примерно 3,89% от общего количества инфицированных. Остальные борются с недугом или смогли победить его.

Наибольший пик распространения после Китая — страны родоначальника коронавируса — зафиксирован в Италии.

Показатели заболеваемости в мире на 16 марта:

Италия: 24747 заразились, 1809 умерли, 1966 вылечились,

Иран: 14991 заразился, 853 умерли, 1669 вылечились,

Испания: 9191 заразился, 309 умерли, 530 вылечились,

Южная Корея: 8236 заразились, 75 умерли, 834 вылечились,

Германия и Франция — около 5 тысяч случаев,

США, Швейцарии, Япония, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Бельгия и Швеция — от 1 до 3 тысяч случаев в каждой стране,

Россия — 93 заболевших, 4 выздоровели.

Несмотря на удручающую статистику, врачи, психологи и чиновники советуют не поддаваться панике и сохранять оптимистичный настрой.

Смех продлевает жизнь

По ходу дела, это правило в Сети не забывают, предлагаем и вам улыбнуться:

А вот еще порция медицинских новостей:

И, конечно же, полезные лайфхаки на случай встречи с ГИБДД.

Редакция портала Teleprogramma.pro настоятельно просит вас, дорогие читатели, при малейших симптомах заболевания обращаться к врачу!