Тимати «отбил» сына от напавшего коронавируса

Популярный рэпер Тимати опубликовал в Instagram забавное видео, сделанное с помощью компьютерной графики. На ролике его «атакуют» здоровенные тела коронавируса, а 36-летний артист отбивается от них ногами и руками, изображая из себя персонажа компьютерной игры. «Бой» осложняет то, что на мужчину надета сумка-кенгуру, а в ней сидит его 5-месячный сын Ратмир.

Музыканту приходится постоянно поддерживать малыша при резких движениях, но от веселой игры с наследником рэпер не отказывается. Поклонникам Тимати ролик понравился, особенно лицо, которое артист делает, отправляя коронавирус в нокаут.

Кстати, мать Ратмира — модель Анастасия Решетова — считает, что ситуация с эпидемией раздута. Она не волнуется за здоровье сына (еще бы — у него же такой защитник) и рекомендует всем не поддаваться панике и не сметать товары первой необходимости с полок магазинов.

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Добавим, что 16 марта стало известно, что число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек. Из них 86 пациентов — привезли заразу из-за рубежа. Под наблюдением в стационарах находятся 15 тысяч человек.