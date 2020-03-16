Оскару Кучере позвонил друг из Америки, которому из-за коронавируса нечего есть

Актер Оскар Кучера в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, что творится в Америке, где активно распространяется коронавирус. У телеведущего много друзей живет в США.

«Мы не паникеры в отличие от американцев. В магазинах у нас все есть, с ума не сходим, полки не опустошаем. Мне на днях звонит друг из Майами. Он боится выходить из дома и говорит: «Мне нечего есть». Еду ему привезут только через сутки. И это не шутка. Он мне рассказал, что у них в магазинах пусто. Еду сметают с полок через 15 минут после того, как ее завозят в магазины». Оскар Кучера

Как отметил актер, он старается соблюдать все меры предосторожности. К примеру, его дети уже две недели находятся на домашнем обучении. Сам он тоже ограничил контакты. Кучера считает, что это правильно. Необходимо в сложившихся реалиях быть бдительным.

«Дети дома, но это не значит, что у них каникулы. Выполняют все задания. Возможно, это не опасно, но лучше перестраховаться. Коронавирус сильно и быстро распространяется. Меня поразило, что в Италии на тысячу заболевших оказалось всего два аппарата ИВЛ. Это настоящая беда», — сказал Оскар Кучера.

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