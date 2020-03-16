В России уже 93 человека подхватили коронавирус

Пандемия коронавируса, объявленная ВОЗ, на данный момент остается одной из главных проблем человечества.

В понедельник, 16 марта, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила последние новости о вирусе. Как выяснилось, в России произошел рекордный рост числа заболевших коронавирусом COVID-19. Если в воскресенье, 15 марта, пострадавших было всего 63 человека, то уже в понедельник их стало 93.

Не все заболевшие подхватили болезнь в зарубежных странах, если поначалу коронавирус привозили в основном туристы, то на данный момент известно, что 7 случаев передачи вируса были при контакте от одного человека другому.

Также Голикова отметила, что медицинские организации по всей стране готовы практически к любому развитию ситуации с коронавирусом. Изменения ждут и школьников выпускных классов, единый государственный экзамен будет перенесен, сроки назовут позднее.

На текущий момент в стране около 15 тысяч человек находятся под наблюдением, за каждым следят врачи и проверяют состояние организма. Один из главных вопросов, беспокоящих население: тест-системы для выявления коронавируса совсем скоро будут распространены по всем городам России.