Глава компании Universal Music подхватил коронавирус

Коронавирус продолжает заражать не только простых смертных, но также знаменитостей и звезд шоу-бизнеса. Актер Том Хэнкс вместе со своей супругой Ритой Уилсон подхватили болезнь, также о заболевании сообщила актриса Ольга Куриленко.

А теперь вот и глава звукозаписывающей компании Universal Music Лучиана Грейнджа сообщил о том, что тест на болезнь дал положительный результат.

Как сообщает издание Variety, сейчас Грейндж госпитализирован в один из медицинских центров Лос-Анджелеса. Проблемой также стало то, что Лучиана в конце февраля устраивал вечеринку в честь своего 60-летия.

Мероприятие посетили генеральный директор Apple Тим Кук, старший вице-президент Apple Эдди Кью и председатель совета директоров Full Stop Management Ирвинг Азофф. Теперь все они обеспокоены и стараются как можно быстрее сдать анализы.

Напомним, с 16 марта в России вступил в силу запрет на проведение международных спортивных мероприятий.