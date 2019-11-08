Наш ответ «Призраку в доспехах»: вышел трейлер фильма с Егором Кридом в роли робота

Егор Крид выложил в Сеть трейлер фильма «(Не)идеальный мужчина», в котором он сыграл роль влюбившегося робота. Это первый опыт 25-летнего певца в кино, и сразу в образе, который он создавал долгие годы, — обаятельного красавчика, мечты всех женщин.

Напомним, картину снял режиссер Марюс Вайсберг. По сюжету, героиня Юлии Александровой устраивается работать в компанию, производящую андройдов, и начинает испытывать к одному из синтетических людей чувства. У нее самой в личной жизни всё не очень гладко, и «идеальный» во всех смыслах мужчина-робот становится для нее просто спасением. Но рано или поздно проблемы взаимоотношения живого и искусственного интеллектов выползут наружу.

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Ранее в Сети появлялись будоражащие фанаток снимки, как Крид целуется, спит и даже женится на 37-летней актрисе Юлии Александровой. Конечно, это все ради фильма, вот мы и увидим результат магии кино. Премьера картины запланирована на 16 января.