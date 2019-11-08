КИНО

Наш ответ «Призраку в доспехах»: вышел трейлер фильма с Егором Кридом в роли робота

Фильм «(Не)идеальный мужчина» покажут в кино в январе 2020 года.

Наш ответ «Призраку в доспехах»: вышел трейлер фильма с Егором Кридом в роли робота
Егор Крид снялся в постельной сцене. Фото: стоп-кадр из трейлера фильма «(Не)идеальный мужчина».

Егор Крид выложил в Сеть трейлер фильма «(Не)идеальный мужчина», в котором он сыграл роль влюбившегося робота. Это первый опыт 25-летнего певца в кино, и сразу в образе, который он создавал долгие годы, — обаятельного красавчика, мечты всех женщин.

Напомним, картину снял режиссер Марюс Вайсберг. По сюжету, героиня Юлии Александровой устраивается работать в компанию, производящую андройдов, и начинает испытывать к одному из синтетических людей чувства. У нее самой в личной жизни всё не очень гладко, и «идеальный» во всех смыслах мужчина-робот становится для нее просто спасением. Но рано или поздно проблемы взаимоотношения живого и искусственного интеллектов выползут наружу.

Ранее в Сети появлялись будоражащие фанаток снимки, как Крид целуется, спит и даже женится на 37-летней актрисе Юлии Александровой. Конечно, это все ради фильма, вот мы и увидим результат магии кино. Премьера картины запланирована на 16 января.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Егор Кридновый трейлерновый фильмроботфантастикаЮлия Александрова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наш ответ «Призраку в доспехах»: вышел трейлер фильма с Егором Кридом в роли робота
Интересно?
Поделись с друзьями: