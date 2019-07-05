Дебют Крида в кино начался с постельных сцен с Юлией Александровой

В российской столице полным ходом идут съемки нового фильма под названием «(Не)идеальный мужчина» режиссера Марюса Вайсберга. Одну из ключевых ролей в кинокартине играет знаменитый певец Егор Крид. Кстати, для певца это станет дебютом в кино.

Совсем недавно на просторах Интернета появились фотографии, которые наделали немало шума. На снимках Крид целуется с актрисой Юлией Александровой. Сначала общественность немало возмутилась этим кадрам, ведь актриса замужем и воспитывает ребенка. Однако позже выяснилось, что дело происходило на съемочной площадке.

В интервью порталу People Talk артист рассказал, что в фильме зрителей ждет гораздо больше, чем просто поцелуи. Так, кинокартина сразу начинается с постельных сцен с участием Крида и Александровой.

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«Да, мы их (постельные сцены. — Прим.ред.) уже все сняли. Мы с этого начали фильм. Это было наше первое знакомство. Юля безумно крутая и талантливая актриса. Мне повезло с партнером, она охренительно играет. Я прям очень сильно ее полюбил за эти дни», – сказал Егор.

Известно, что российские зрители смогут увидеть фильм «(Не)идеальный мужчина» на больших экранах уже в следующем году.