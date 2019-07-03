В Сети появились снимки поцелуя Егора Крида и Юлии Александровой

В Сети появились снимки, которые способны удивить фанатов Егора Крида. На кадрах видно, как певец целуется с девушкой. Ей оказалась звезда «Горько!» и «Елок» Юлия Александрова. Поклонники возмутились происходящим на фото, поскольку актриса замужем и воспитывает дочку.

Позже выяснилось, что все происходило на съемках нового фильма. Егор Крид впервые снимается в кинокартине. Певцу досталась роль биоробота в фильме «(Не)идеальный мужчина». Об этом сообщает портал Super.

Александрова играет девушку, которая создает биороботов. После того, как у Крида обнаруживают дефект, героиня выкупает его, чтобы жить вместе с ним. Герой Крида эмоционально нестабилен, а также страдает от паранойи. Режиссером комедии выступил Марюс Вайсберг. Премьеру обещают в 2020 году.