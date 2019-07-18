Горько! Егор Крид «сыграл» свадьбу с Юлией Александровой

Рэпер и самый завидный холостяк страны Егор Крид наконец-то «женился». Правда, примерить на себя роль жениха и мужа певцу довелось пока только на съемочной площадке. Он играет главную роль в фильме Марюса Вайсберга «(не) Идеальный мужчина».

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Это дебют Крида в кино. На распространившихся в соцсетях кадрах со съемок Егор, облаченный в классический темный костюм, позирует рядом с невестой в белом – актрисой Юлией Александровой. Режиссер объясняет артистам, что надо делать, а затем они берутся за руки и идут «под венец».

Бывший участник Black Star сыграет в «(не) Идеальном мужчине» человекоподобного робота, Александровой же досталась роль создательницы андроидов. Как отметил продюсер кинокартины Александр Роднянский, будущий фильм – не столько комедийный и фантастический, сколько мелодрама, поднимающая проблему отношений между мужчиной и женщиной.

Накануне Крида засняли целующимся с Юлией. Фотографии немало удивили поклонников рэпера, так как Александрова замужем и воспитывает дочь. Быстро выяснилось, что фото сделаны в процессе съемок и Юлия – партнерша Крида по фильму.