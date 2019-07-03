Парень нарасхват: Егор Крид получил роль в кино

Егор Крид тоже может сказать, что он «популярнее Путина», только в Instagram за его жизнью следят более десяти миллионов человек. А еще он собирает полные залы и неизменно приводит в восторг «криданутых». Не так давно популярный певец решил покинуть продюсерский центр Тимати и отправился в свободное плавание.

Старт, судя по всему, оказался успешным. Появились новости, что певец решил попробовать себя в кино. И речь не идет о роли второго плана! Певец получил главную мужскую роль в картине Марюса Вайсберга, которая называется «(Не) идеальный мужчина».

Партнерами Крида на площадке станут Яна Кошкина, Юлия Александрова, Артем Сучков, Роман Курицын, Максим Лагашкин. Автор сценария, к слову, уже маститый Жора Крыжовников, а сам фильм будет в жанре фантастической комедии.

Стоит предположить, что картина будет интересной. Именно из-под пера Крыжовникова вышли сценарии дилогии «Горько» и картины «Самый лучший день». Еще одним автором сценария значится Евгения Хрипкова ( сериалы «Сладкая жизнь» и «Звоните ДиКаприо»).

Пока канва истории держится в тайне, известно лишь, что действие происходит в будущем, а людей окружают роботы, которых внешне тяжеловато отличить от среднестатистического гомо сапиенса. Персонаж Егора Крида так раз представитель интеллектуальных машин, он обладает способностью чувствовать страхи и опасения людей и действует не в соответствии с установленной программой. Причиной всему женщина – главная героиня, с которой у робота будут дружеские отношения. Хотя где дружба и внешность Крида, там явно возникнет и романтика.

Режиссер Марюс Вайсберг отметил, что «рад приступить к съемкам проекта. Он отмечает, что планируется не классическая комедия, а скорее, лирическая мелодрама с комедийными и фантастическими элементами». Про Егора Крида режиссер говорит, что он «брызжет и фонтанирует» энергией – мечта всех женщин!».

Ожидается, что съемки продлятся меньше года, картину хотя выпустить в прокат уже весной 2020 года.

На своей странице в Instagram Егор Крид опубликовал фото с татуировкой на шее, рисунок в виде штрих-кода заинтересовал поклонников певца. Многие уверяют, что это временное изображение, пишет сайт Dni.ru.