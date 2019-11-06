«Мое участие в фильме зависит только от бабла»: Бари Алибасов – об условии съемок в «Брате-3»

Стало известно, что вовсю идут подготовительные работы к масштабным съемкам третьей части легендарного фильма «Брат». Портал Teleprogramma.pro выяснил подробности у причастных к проекту.

Вообще, после того, как кино становится культовым, никто не берется снять продолжение. Тем более, что исполнитель главной роли погиб, и страна, возможно, никогда не примет факт его отсутствия в новой части фильма, который сам по себе является памятником для актера.

Музыкант и шоумен Стас Барецкий все же нашел в себе решимость и замахнулся на продолжение истории «Брата», невзирая не зрительское неприятие затеи.

Когда только появилась информация о решении приступить в производству фильма, никто не верил в то, что дело пойдет дальше разговоров. Но, как оказалось, Стасу не занимать не только решимости, но и упрямства.

Мы изловили Барецкого как раз на выходе с деловой встречи, где обсуждались нюансы предстоящих съемок. А потому его рассказ произошел, что называется, по горячим следам.

«Уже отсняли пару сцен. На самом деле, начали-то еще летом. А сегодня встречались по сценарию, решили, кто снимается. В ролях будет племянник Бари Алибасова, сам Алибасов, его сын, ну, и Федосеева-Шукшина тоже снимется – по крайней мере, Бари обещал ее уговорить. Подбор актеров очень серьезный. Бари обещал договориться с любой из звезд. Пока можем сказать, что все семейство Алибасовых примет участие в фильме.

Главную роль — младшего брата – будет играть племянник Бари. Планировали привлечь к роли Дениса Реброва – но до сих пор не пришли к соглашению, так что переигралось все немного по-другому. Ну, ничего, ему роль мы тоже потом найдем. У нас много разных персонажей. Главных героев только четыре: брат, влюбленная в него девушка, ее подруга, киллер».

Мы спросили, кто еще утвержден, кроме племянника Бари Каримовича.

«Бари Алибасов-младший сыграет сутенера. Я сегодня разговаривал с Горжанкиным, решено было подписывать Аполлонова-Григорьева (солист группы «Иванушки International» — Прим. ред.) – если все получится, будет круто. У нас мало кто играет сам себя, Аполлонов-Григорьев тоже будет играть конкретного персонажа. В общем, такого Иванушку-дурачка. Ну, а так Бари сказал, что подтянет любого актера, любую звезду из круга своих друзей – так что у нас есть из кого выбирать.

Будут и Шурыгина, Милявская, Джигурда. Журналистам все они говорят, что нет, но на самом деле, все будут. Даже Волочкова – у меня для нее специально прописана роль хозяйки борделя. У нас уже купили роли, появились реальные деньги, так что вот-вот и начнутся полноценные съемки. В одной из сцен уже снялся Микки Рурк. Как и договаривались, он приезжал инкогнито, отработал сцену, возможно, удастся договориться еще об одной сцене».

Продюсер Бари Алибасов, как всегда, пребывал в наидобрейшем расположении духа и с первых фраз послал наших корреспондентов в ад.

Но потом все же собрался и согласился на небольшой комментарий, хоть и был немного удивлен тем, что где-то снимается.

«Я чувствую себя прекрасно, а мое участие в фильме зависит только от бабла. Гонорар должен быть таким, который заставит меня подняться с кровати», — сказал Алибасов.

Его сын, Бари Алибасов-младший, был несколько озадачен нашими вопросами о его участии в съемках фильма «Брат-3»:

«К этому времени Стас Барецкий лично мне не предлагал эту роль. Я могу сказать одно: я буду сниматься в этом фильме исключительно в случае, если там будет достойный сценарий. Я вырос на «Брате» и «Брате-2». Это культовые фильмы, и я не считаю себя настолько достойным человеком, чтобы сниматься в третьей части настолько культового кино. Хоть от вас я сейчас услышал о съемках впервые, но мне очень приятно знать, что будут снимать моего отца и группу «На-На». Для меня это ценно — войти в круг доверенных лиц Стаса Барецкого, учитывая то, что мы с ним даже дрались на одной из передач. Приятно знать, что Стас увидел во мне человека, который может принять участие в его творчестве – низкий ему поклон за это».

Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин внес некоторые уточнения:

«Единственное, чего не могу подтвердить по кастингу – это участие Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной. Остальные уже утверждены.

Здесь будут сложные партнерские отношения. Речь идет уже не только о финансах, а будут учитываться некие взаимные услуги помимо финансовой части. Но предварительно мы вроде бы уже договорились о сумме. Стартовые прогоны уже состоялись. Основная часть материала вот уже запланирована к съемкам. Есть ряд сцен, где снимается лето, но сейчас ноябрь и придется снимать чуть ли не зимой. А то, что касается съемок на улице – будем доснимать весной и летом. Сейчас мы сосредоточены на съемках внутри помещения. Даже не сомневаюсь, что Бари Каримович справится со своей ролью. Когда он работает, успевает заряжать всех присутствующих своей неуемной энергией. Я тоже буду сниматься. Мы с ним будем играть двух продюсеров», — рассказал пиарщик.

Продюсеры проекта «Брат-3» позволили нам держать руку на пульсе событий. Так что это – не последний репортаж о съемках скандальной картины.

Что получится из всей этой затеи, мало кто знает. А как думаете вы: «Брат» без Данилы Багрова – еще «Брат»?