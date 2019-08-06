Миллионер Ребров раскрыл, что его связывает с Шурыгиной

После того, как Диана Шурыгина отправилась на Бали в компании миллионера Дениса Реброва, пару заподозрили в романе. Слухи с готовностью подогревала и сама телезвезда, публиковавшая в Instagram снимки с курорта.

Известно, что Диана и Денис согласились сняться в фильме Стаса Барецкого «Брат 3». Шоумен не исключил, что у молодых людей могли завязаться романтические отношения во время совместного отдыха.

«Я, конечно, свечку не держал, но в дружбу между мужчиной и женщиной не верю. А Дианин муж (Андрей Шлягин. – Прим. ред.) ждет ее дома», – отмечает Барецкий.

Девушка не стала комментировать отношения с миллионером, но журналистам удалось связаться с самим Ребровым, который раскрыл, что его связывает с Шурыгиной.

«Нас с Дианой связывает страстная ненависть», – цитирует мужчину «СтарХит».

Напомним, отдыхая на Бали, Диана попала в аварию. Участница развлекательных шоу не смогла справиться с управлением скутером на каменистой горной дороге. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, Шурыгина отделалась легким испугом и парой ссадин.

К слову, девушка упоминала, что на курорте с ней и Ребровым находится и ее супруг, однако ни одного снимка с избранником в ее блоге не появилось.

А что вы думаете о возможном романе Шурыгиной и Реброва?