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Миллионер Ребров раскрыл, что его связывает с Шурыгиной

Ранее пару, уехавшую на Бали, заподозрили в романе.

Миллионер Ребров раскрыл, что его связывает с Шурыгиной
Диана Шурыгина. Фото: globallookpress.com

После того, как Диана Шурыгина отправилась на Бали в компании миллионера Дениса Реброва, пару заподозрили в романе. Слухи с готовностью подогревала и сама телезвезда, публиковавшая в Instagram снимки с курорта.

Известно, что Диана и Денис согласились сняться в фильме Стаса Барецкого «Брат 3». Шоумен не исключил, что у молодых людей могли завязаться романтические отношения во время совместного отдыха.

«Я, конечно, свечку не держал, но в дружбу между мужчиной и женщиной не верю. А Дианин муж (Андрей Шлягин. – Прим. ред.) ждет ее дома», – отмечает Барецкий.

Девушка не стала комментировать отношения с миллионером, но журналистам удалось связаться с самим Ребровым, который раскрыл, что его связывает с Шурыгиной.

«Нас с Дианой связывает страстная ненависть», – цитирует мужчину «СтарХит».

Напомним, отдыхая на Бали, Диана попала в аварию. Участница развлекательных шоу не смогла справиться с управлением скутером на каменистой горной дороге. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, Шурыгина отделалась легким испугом и парой ссадин.

К слову, девушка упоминала, что на курорте с ней и Ребровым находится и ее супруг, однако ни одного снимка с избранником в ее блоге не появилось.

А что вы думаете о возможном романе Шурыгиной и Реброва?

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Тэги:

Андрей ШлягинДиана ШурыгинаСтас Барецкий

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Миллионер Ребров раскрыл, что его связывает с Шурыгиной
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