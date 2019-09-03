Роли в фильме «Брат-3» выставлены на продажу

Не перестают удивлять создатели третьей части культового отечественного фильма «Брат» неугомонные создатели третьей части саги. Недавно на официальном промо-сайте картины был размещен прайс на роли.

Такс общается, что претендент на главную роль должен будет выложить за участие в проекте пять миллионов рублей, роль второго плана обойдется соискателям в 2,5 миллиона, ну а эпизодическую можно будет приобрести за «символические» полмиллиона.

Как рассказал продюсер картины Вадим Горожанкин порталу «Подмосковье сегодня», одну роль им уже удалось продать. Но вообще-то, мол, механически, заплатив деньги, попасть в фильм попасть будет невозможно – от покупателя потребует талант.

Напомним, в последнее время создатели удивляли публику самыми невероятными заявлениями планами. Так, они собирались пригласить на съемки «Брата-3» голливудских звезд, а позже решили «оживить» Сергея Бодрова. Предполагается, что фильм выйдет на экраны 1 марта 2020 года.