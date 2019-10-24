Скорсезе против комиксов: на чьей стороне российские режиссеры?

Что нужно сделать, чтобы парой фраз вызвать среди режиссеров возмущенное обсуждение своих слов? Правильно, стать классиком мирового кинематографа и во всеуслышание сделать вывод о его состоянии.

Именно это и сделал Мартин Скорсезе – автор культовых фильмов «Казино», «Авиатор», «Последнее искушение Христа», «Бешеный бык» и других.

Он во всеуслышание разгромил целое направление киноискусства — комиксов, переложенных на видеоряд. Комиксы – неотъемлемая часть американской культуры, уходящая корнями во времена тотальной безграмотности населения.

Комиксы – жвачка для безграмотных?

Сначала ими развлекали не умеющих читать, потом произвели комиксы в предмет национального достояния – некоей чисто американской «фишечки». А с приходом кинематографа нашлись предприимчивые люди, которые привычные картинки преобразовали в зрелищное кино.

Но существуют и те, кто не понимает, как низкопробные картинки могут культивироваться и объявляться высоким искусством. Об этом и заявил Мартин Скорсезе. Он объявил все супергеройское направление Marvel парком аттракционов и сказал, что вся эта их «вселенная» не может называться кинематографом.

Мало того, Скорсезе обратился к кинотеатрам с призывом быть более переборчивыми в предлагаемом им контенте. Только в наш век, когда миром правят деньги, его предложение не брать в прокат самые кассовые картины, звучит для прокатчиков дико.

Ну, и режиссеры, производящие супергеройские ленты, обиделись и отреагировали на слова живого классика, выразив свое мнение доступными способами. Кто ответил на вопросы журналистов, кто отписался в соцсетях…

Конечно, если бы это был кто-то другой, реакции бы не последовало. Но человек, к мнению которого прислушиваются в мире кино, затронул целый пласт американской культуры. Или все же бескультурья?

С момента выпада классика в сторону Marvel прошло несколько недель, и оказалось, что Скорсезе был еще мягок в определении марвеловских фильмов. Френсис Форд Коппола присоединился к режиссеру, но высказался гораздо более резко, назвав продукцию Marvel отвратительной.

В России свои супергерои, и о них тоже есть кино

«Лежал Илюша на печи тридцать лет и три года…» А потом встал и нечаянно спас целое государство. А бонусом — уважение народа, обретение друзей-богатырей и красавица верная жена. Чем не супергерой?

Русские сказки — те же супергеройские истории. Только не упрощенно-визуальные, а пересказывавшиеся из уст в уста с красочными мельчайшими подробностями. В них не просто история приключений, а еще и заложенный элемент обучения.

Мы спросили режиссеров, обращавшихся к русскому фольклору: согласны ли они с высказыванием Скорсезе о супергероях и применяют ли они выпад классика на счет русских сказок?

Режиссер «Последнего богатыря» Дмитрий Дьяченко: «Нужны и важны все фильмы»

«Тем, кто помладше подходят марвеловские фильмы, тем, кто постарше — фильмы Скорсезе. Я занимаюсь похожим кино. Это – мифология героическая, она не связана с реальностью, с мафиозными структурами, которые любит снимать Скорсезе. Но нашим сказкам несколько тысяч лет, американские супергерои – это тоже сказки. Только молодые. Не знаю, почему Скорсезе так сказал… Думаю, что с появлением Спилберга, кино стало более молодежным и менее психологичным, умным, что ли… И, наверное, здесь есть какая-то своя правда — теперь в кино ходит в основном молодежь. Но зато появился пласт сериалов, в которых раскрывают какие-то серьезные и глубокие личностные и межличностные проблемы. Фильмы Скорсезе всегда были более серьезны, чем просто сказки, наверное, поэтому он и не приемлет другого подхода», — сказал Дьяченко порталу Teleprogramma.pro.

Кстати, в момент разговора режиссер находился на съемочной площадке второго и третьего фильмов «Последний богатырь». В основе сценария как раз и лежат супергеройские истории из русского фольклора.

Отснята уже половина материала, съемки проходят в графике, безо всяких форс-мажоров. Во время нашего разговора мы слышали, как с первого дубля была отснята какая-то сцена с Василисой – судя по звуку, все на площадке остались довольны.

Режиссер «Екатерины» Дмитрий Иосифов: «Кино должно заставлять думать»

«Вопрос не в том, что ты снимаешь и на каком историческом фоне. История – это всего лишь фон. Смысл в том, что ты с экрана говоришь с человеком на волнующие его темы. Все остальное – фон. Римская империя, 18 век, греческая цивилизация, времена Великой Отечественной войны – это не имеет значения. И на этом фоне мы говорим с человеком о тех вещах, с которыми он сталкивается каждую минуту своего существования. Он влюбляется, кого-то теряет, кто-то умирает — человек переживает это все. Это – самое важное, а остальное, как и сказал Скорсезе, – фантики и аттракцион», — рассказал нам Иосифов.

Напомним, Дмитрий Иосифов стал режиссером, который снял вторую часть сериала «Екатерина. Взлет» о правлении великой русской императрицы и третью его часть «Екатерина. Самозванцы», вышедшую на экраны 21 октября.

Актриса и режисер Рената Литвинова поддержала Скорсезе и Копполу

Она сама недавно закончила съемки своего дебютного фильма, и стоит ожидать, что он будет совершенно не похож на супергеройскую американскую жвачку. Рената назвала марвеловские фильмы «киношным фастфудом».

При этом актриса не огульно отправляет все фильмы Marvel в помойку. Недавно вышедший «Джокер» Филлипса режиссер отметила как неординарный и достойный внимания.

Мы живем в интереснейшее из времен. В кинотеатрах можно выбрать, на что хочется потратить время. Будет ли это высокоинтеллектуальный фильм Скорсезе, жвачка для мозгов с американскими супергероями или приключения персонажей русских сказок, уходящих корнями вглубь времен.

А что лично для вас более ценно? Воспринимаете ли вы всех этих бэтмэнов как искусство?