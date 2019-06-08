«Последний богатырь» возвращается!

Начались съемки второй части самого кассового российского фильма

В октябре 2017 года увидел свет приключенческий фильм-сказка «Последний богатырь». Увидел и, неожиданно для всех, стал самым кассовым фильмом российского кинопроката, собрав в кинотеатрах 1 731 760 105 рублей тогда, когда на его производство было потрачено всего 370 миллионов.

О будущем продолжении фильма говорили давно, но только 6 июня состоялся первый съемочный день. Об этом рассказала Мила Сивацкая, исполнительница главной роли в первой истории о Белогорье.

Странно, конечно, что вторая часть не была снята сразу же после оглушительного успеха первого фильма. Яркая история, прекрасный грим, великолепные актеры, а главное – отличный задел на продолжение сказки позволили бы создателям снять отличные сливки, если бы второй фильм не заставил себя ждать.

Но в российском кинематографе немало подводных камней

Без сомнения, создатели первого фильма прекрасно понимали все это и переговоры о съемках продолжения начались немедленно, как только «Богатырь» показал рекордные сборы. Но, видимо, не все так просто в нашей киноиндустрии…

То, что первый съемочный день состоялся, свидетельствует о том, что все договоренности достигнуты, продюсеры определены, обязанности распределены, актеры ублажены, юристы умиротворены и все располагает к тому, чтобы началось главное действо: съемки.

Русские сказки у нас снимали всегда. Это как комиксы для американцев: свое, родное. Может быть, поэтому изначально сюжет располагал к успеху картины. А потом оказалось, что и сценарий на мировом уровне, и снято не хуже, чем в Голливуде. В общем, фильм удался, как ни крути. Что же такого в сюжете, что заставило зрителя валом валить в кинотеатры?

Отличный актерский состав

На кого ни посмотри в этой сказке – все узнаваемы. Ну, или неузнаваемы, как в случае с персонажем Бабы-Яги, сыгранной великолепной Еленой Яковлевой («Интердевочка», «Каменская», «Склифосовский») или с Водяным в исполнении Сергея Бурунова («Полицейский с Рублевки», «Ивановы-Ивановы», «Духлесс-2»).

Главные роли достались Виктору Хориняк, который сыграл Ивана, сына Ильи Муромца и Миле Сивацкой, представшей в роли Жабы Василисы. Хотя, неизвестно, кто в компании спасителей мира сыграл главную роль. Ведь даже подлый и гадкий заговорщик-Кощей в конце концов пожертвовал собой в главной битве Добра и Зла.

Но не всех поганцев удается перевоспитать

Неожиданно плохой Добрыня Никитич, которого сыграл актер и певец Евгений Дятлов («Улицы разбитых фонарей», «Тобол»), оказывается, держит обиду на Илью Муромца, да настолько, что с помощью жены-колдуньи превратил его в камень. Тонкая душевная организация Добрыни не вынесла того, что в тройке самых известных богатырей он всего лишь второй. Не желая жить в тени Муромца, Добрыня постарался уничтожить его, а заодно избавился и от Алеши Поповича вкупе с другими мало-мальски сильными богатырями. Впрочем, когда растаяли Варварины чары, все они вернулись к жизни.

Но счастливого конца могло и не быть, если бы в мир Белогорья, где на троне жадный до власти беспринципный самодур и его злобная колдунья-жена, не попал Иван, сын Ильи Муромца, которого до поры до времени прятал в нашем мире маг Светозар. Его сыграл Тимофей Трибунцев («Монах и бес», «Петр Лещенко. Все, что было…»)

В нашем мире Ваня рос в детдоме и вырос в афериста

Что-то из прошлой жизни осталось в памяти брошенного ребенка, поэтому, когда он вырос и определился с родом занятий, он сам не понимая того, взял себе псевдонимом имя своего спасителя – стал магом по имени Светозар. Впрочем, маг – громко сказано.

Не обладая какими-нибудь сверхспособностями, кроме умения приспосабливаться, Иван принимает участие во всякого рода шоу с участием магов всех мастей. Кстати, ведущего шоу сыграл Сергей Сафронов – бессменный скептик «Битвы экстрасенсов». Между телеэфирами Иван в частном порядке принимает клиентов, желающих узнать будущее, поправить благосостояние или вернуть в семью супруга.

У Ивана стабильно высокие доходы, он харизматичен и хитер, прекрасно знает, как, что и кому сказать, чтобы «попасть в яблочко». Знание психологии и беспринципность в достижении целей позволяют ему иметь хорошую машину, большую квартиру и домработницу по имени Галина. (Ее зрители помнят по роли наивной Марии Ивановны, музы графа Калиостро из фильма «Формула любви»).

Аферы до добра не доводят

После того, как Иван «поработал» с очередной легковерной клиенткой и наплел ей о неверности мужа, этот самый муж появился в его жизни с желанием сатисфакции и двумя телохранителями. В попытке удрать от неминуемой расплаты, Иван вываливается в другой мир, где и начинается его новая жизнь.

Аферисту и трусу Ивану придется многое пройти, прежде чем он превратится в спасителя мира. Но все удалось, Иван не только всех спас своим появлением, но и устроил свою собственную судьбу: влюбился в Жабу.

Жабой, правда, Милу Сивацкую назвать сложно

Юной красавице с большими глазами больше подходит имя Василисы Премудрой. Просто на нее и на ее семью злобная Варвара наложила заклятье, приревновав к Добрыне. Но Добрыня умер, Варвара исчезла, заклятье спало и ничто больше не мешает влюбленным. Они едут в избушке-на-курьих-ножках знакомиться с родителями Василисы.

Ну, как «ничто не мешает»… Исчезнувшая в Белогорье Варвара вдруг появляется на пороге квартиры Ивана в нашем мире, где мирно готовит обед домработница Галина. И неожиданно выясняется, что не все так просто: Галина – мать Варвары и она замешана во всех интригах против Ивана и всего богатырского племени Белогорья.

Что же будет во второй части?

Злобные колдуньи. Уже даже не одна, а две. И обе желают власти и отмщения. Не менее звездный актерский состав, уже знакомые нам по первой части лица, а также бюджет, в два раза превосходящий бюджет прошлой серии, обещают отменное зрелище, которое мы сможем оценить в декабре 2020 года.

Портал Teleprogramma.pro от души желает создателям фильма и актерам «Последнего богатыря» легкости в достижении поставленной задачи, а зрителям – отличного продолжения отличного фильма. В добрый путь!