КИНО

На раскритиковавшего фильмы Marvel Скорсезе обиделись коллеги

Режиссера настораживает, что этими картинами интересуется столь большое количество людей.

На раскритиковавшего фильмы Marvel Скорсезе обиделись коллеги
Мартин Скорсезе Фото: http://www.globallookpress.com

76-летний американский режиссер Мартин Скорсезе продолжает дискуссию о том, что фильмы киностудии Marvel не относятся к кинематографу. На эту тему автор картины «Отступники» вновь высказался на прошедшем Лондонском кинофестивале BFI во время пресс-конференции, которая была посвящена его новой работе «Ирландец», сообщает интернет-издание THR.

«Это не кино, а что-то другое», — уже второй раз заявил американский режиссер.

Мартина Скорсезе настораживает чрезмерный интерес зрителей к экранным комиксам. По его мнению, в кинотеатрах должны показывать настоящие картины, где есть «сюжет и повествование». При этом автор фильма «Банды Нью-Йорка» признал, что создатели супергеройских боевиков за последнее время преуспели на своем поприще.

Когда режиссер впервые так высказался о фильмах студии Marvel, в Сети поднялась буря возмущений. Причем, отреагировали на слова Скорсезе не только поклонники кинокомиксов, но и их создатели. Среди них – режиссер Джеймс Ганн, который снял две части франшизы «Стражи Галактики». Оказалось, для него Мартин Скорсезе – один из любимых деятелей современного кино, и его крайне расстроили такие слова мэтра.

Когда автор фильма «Славные парни» говорил об успехе супергеройских фильмов, то, видимо, имел в виду кассовые сборы. Несколько месяцев назад в сфере киноиндустрии кроссовер «Мстители: Финал» собрал в прокате чуть меньше 2,8 млрд долларов. С таким результатом картина стала самой кассовой в истории.

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"Мстители"критикаМартин Скорсезесупергерои
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На раскритиковавшего фильмы Marvel Скорсезе обиделись коллеги
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