КИНО

По следам Скорсезе: Коппола раскритиковал фильмы Marvel

По его мнению, картины о супергероях никак не вдохновляют зрителей.

По следам Скорсезе: Коппола раскритиковал фильмы Marvel
Фрэнсис Форд Коппола Фото: globallookpress.com

Накануне во французском городе Лион состоялась церемония вручения национальной премии «Люмьер». Одну из главных наград получил выдающийся режиссер, обладатель шести статуэток «Оскар» Фрэнсис Форд Коппола. Во время беседы с журналистами он поддержал точку зрения коллеги Мартина Скорсезе, который высказался, что фильма студии Marvel трудно отнести к искусству кино, пишет издание Screen Rant.

По мнению создателя трилогии «Крестный отец», Скорсезе слишком мягко выразился. Коппола же назвал картины о супергероях «омерзительными».

«Посмотрев фильм, мы рассчитываем что-то узнать и вдохновиться. Я не знаю, что можно получить от пересмотра одного и того же», — отметил режиссер.

На дискуссию, которую еще начал автор фильма «Ирландец,  быстро отреагировали другие представители киноиндустрии, в частности, создатель двух частей франшизы «Стражи Галактики» Джеймс Ганн. Его задели слова Скорсезе, так как он является поклонником его творчества.

Бесконечная критика не мешает студии Marvel достойно зарабатывать на своих картинах. К примеру, фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории кино. В прокате кроссовер собрал чуть меньше 2,8 млрд долларов.

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Тэги:

MarvelкритикаМартин СкорсезесупергероиФрэнсис Форд Коппола
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По следам Скорсезе: Коппола раскритиковал фильмы Marvel
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