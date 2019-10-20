По следам Скорсезе: Коппола раскритиковал фильмы Marvel

Накануне во французском городе Лион состоялась церемония вручения национальной премии «Люмьер». Одну из главных наград получил выдающийся режиссер, обладатель шести статуэток «Оскар» Фрэнсис Форд Коппола. Во время беседы с журналистами он поддержал точку зрения коллеги Мартина Скорсезе, который высказался, что фильма студии Marvel трудно отнести к искусству кино, пишет издание Screen Rant.
По мнению создателя трилогии «Крестный отец», Скорсезе слишком мягко выразился. Коппола же назвал картины о супергероях «омерзительными».
«Посмотрев фильм, мы рассчитываем что-то узнать и вдохновиться. Я не знаю, что можно получить от пересмотра одного и того же», — отметил режиссер.
На дискуссию, которую еще начал автор фильма «Ирландец, быстро отреагировали другие представители киноиндустрии, в частности, создатель двух частей франшизы «Стражи Галактики» Джеймс Ганн. Его задели слова Скорсезе, так как он является поклонником его творчества.
Бесконечная критика не мешает студии Marvel достойно зарабатывать на своих картинах. К примеру, фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории кино. В прокате кроссовер собрал чуть меньше 2,8 млрд долларов.