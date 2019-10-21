«Иногда мы хулиганим и ничего не объясняем»: режиссер рассказал, как снимался сериал «Екатерина»

Смуты, войны, самозванцы и любовь – все это ожидает зрителей в новом сезоне сериала «Екатерина» на канале «Россия-1».

Во все времена Россия была слишком уж привлекательным куском для людей с амбициями. А потому вокруг ее престола всегда роились желающие припасть к кормушке.

Сейчас, во времена телевидения и интернета весь мир знает, как выглядят правители и их дети. В конце концов, можно провести тест ДНК, если есть сомнения в родстве.

Во времена правления Екатерины Великой ничего такого не было. Этим вовсю пользовались неверные жены и самозванцы, претендовавшие на царские регалии. Появлялись «чудом воскресшие», «настоящие», «бежавшие из заточения» наследники престола всех мастей.

А то и царь объявлялся ненастоящим, особенно, если «истинный» появлялся где-нибудь в Сибири, где не было опасности столкнуться с тем, кто был при дворе и видел самодержца на расстоянии вытянутой руки.

Не избежало таких смут и время правления Екатерины Великой. А точнее, императрицу пытались свалить все, кому не лень. И внешние враги, штурмующие границы государства Российского, и внутренние, плетущие интриги и заговоры, и даже фавориты лелеявшие надежду тихой альковной сапой перехватить управление одной шестой частью суши…

Третья часть сериала о Екатерине Великой рассказывает о самом напряженном времени ее правления. Емельян Пугачев объявил себя истинным царем Петром III и поднял нешуточное восстание, охватившее юг России. Последствия возможного проигрыша в войне с турками обещают быть катастрофичными. Поляки и французы собираются разыграть карту княжны Таракановой – еще одной самозванки, якобы дочери Елизаветы Петровны.

При дворе тоже неспокойно: придворные уже задумываются о свержении императрицы в пользу ее сына Павла. Как Екатерина (Марина Александрова) вышла из этого, казалось бы, безвыходного положения и расскажет третий сезон сериала.

Тяжело ли снимать историческое кино

Портала Teleprogramma.pro побеседовал с режиссером Дмитрием Иосифовым, подарившим зрителям это шоу. Первым делом мы спросили, тяжело ли снимать историческое кино.

«Нет никакого «исторического кино». Это – костюмированное кино. А в исторической части это, в любом случае, чья-то придумка, фантазия автора сценария, режиссера, актеров, которые исполняют роли в этой картине. У нас и про сегодняшний-то день огромная куча разночтений. А уж что было 100-200 лет назад и вообще никто не знает. Свидетелей не осталось. Да, мы можем их читать, но мы же не слышим этих людей, не говорим с ними. А читая написанные ими строчки, мы не можем понять, насколько искреннее это оставленное ими свидетельство. Мы даже не можем быть уверены, что написанное – это не чей-то политзаказ. Поэтому мы можем только опираться на интерпретацию каких-то фактов историками или современниками и уже сегодня еще раз как-то для себя их интерпретируя. Так что это уже наш сегодняшний взгляд под своим каким-то углом на то, что происходило или могло происходить тогда», — рассказал режиссер.

Что созвучно человеку XXI века

Есть мнение, что если фильм будет оторван от сегодняшних реалий, понятных сегодняшнему зрителю, то зритель не станет его смотреть. Что в сериале созвучно нашим современникам? — поинтересовались мы. Иосифов ответил:

«Быть преданным, любить свою страну или предать? В какую сторону развиваться? Абсолютная власть развращает или не развращает? Насколько власть меняет человека? Остается ли от человека в результате хоть что-то человеческое? Это если касаться темы власти, которая там затронута. В остальном герои влюбляются, разочаровываются, надеются, теряют надежды – это все, что испытывает и сегодняшний зритель. Другое дело – сам фон. Это костюмы, совершенно другие бытовые реалии, кареты, а не автомобили. Но все это не самое главное. Главное – чтобы история была современна.. Имела современное прочтение и современный дух – чтобы зритель был соучастником происходящего на экране. Так что моей главной задачей было сделать так, чтобы зритель пропускал происходящее через себя. Вот если удалось этот интерес возбудить, значит, моя авторская задача выполнена».

Екатерина и Марина

Конечно, мы не могли не спросить, как создавался образ Екатерины. Ведь Марина Александрова совершенно не того характера, которым известна Екатерина.

«Да, Марина абсолютно не такая. Мне не пришлось придумывать образ императрицы. Если изучить оставленные правителями после себя письменные свидетельства, то окажется, что Екатерина чуть ли не самый большой писатель того времени, в том числе, и в эпистолярном жанре. Много свидетельств оставлено и о ней – из них достаточно ясно складывается понимание ее характера. Конечно, мы не могли объять необъятное, но сообразно сценарию, какие-то вещи там фигурируют. Например, она безумно любила левреток. И в некоторых сценах она с левреткой на руках. Мы ничего не объясняем зрителю: тот, кто заинтересуется – полезет и почитает. Или вот еще… Екатерина любила курить. Об этом мало кто знает, но она с удовольствием курила длинные голландские трубки, которые привез еще Петр I. И еще она любила кофе. Все это тоже есть у нас в кадре, просто как элемент ее быта, но мы ничего не объясняем». Я не сторонник внешней похожести актеров на их персонажей. Всегда стоишь перед дилеммой: либо у тебя есть хорошая актерская игра, либо – похожесть. Предпочитаю, конечно, первое», — поделился режиссер.

Как выглядел екатерининский Петербург?

Кроме того, Иосифов рассказал, что самое сложное в передаче духа времени и как искали локации для съемок:

«Если вы говорите о восемнадцатом веке, то сложность заключается в том, что от времен Петра не сохранилось практически ничего: ни улиц, ни зданий. Мы не знаем, как выглядел петровский Петербург. От правления Екатерины – лоскуты. Иногда мы хулиганим: снимаем интерьеры не той эпохи. Но я еще раз подчеркиваю: важно не кропотливое следование интерьерным мелочам. Главное, чтобы у зрителя было ощущение этой атмосферы. Тем более что на абсолютную подлинность не хватит всех наших бюджетов. Мы же не Голливуд.

Но выйти на их уровень мы можем за счет придумки, за счет картинки, за счет интересных коллизий, за счет хороших актерских работ, за счет интересного изображения – за счет всего этого мы можем спокойно конкурировать на этом поле. Тем более, мы, в отличие от них понимаем русский менталитет».

Как русский менталитет бывшей немецкой принцессы, ставшей российской императрицей, позволил ей стать великой, смотрите на телеканале «Россия-1» с понедельника, 21 октября, в 21:00.

А вы будете смотреть новый сезон сериала «Екатерина»?