КИНО

Режиссер сериала «Холодные берега» рассказал о спорах с Сафоновым во время съемок

Премьера запланирована на телеканале «Россия-1».

Режиссер сериала «Холодные берега» рассказал о спорах с Сафоновым во время съемок
Екатерина Вилкова сыграла следователя в детективной истории "Холодные берега" ФОТО: кадр из фильма

На телеканале «Россия -1» стартует сериал «Холодны берега». О том, что ждет зрителей, порталу Teleprogramma.pro рассказал режиссер проекта Сергей Комаров.

Съемки были сложными, так как вся работа велась зимой. В основном локации подбирали в Подмосковье и Рыбинске, Ярославской области.

Так получился тот самый «неназваный город, в котором происходят события».

Среди актеров, занятый в проекте, можно увидеть Екатерину Вилкову, Кирилла Сафонова, Сергея Пускепалиса.

«Впервые работал с Екатериной Вилковой и очень рад, что это случилось. Катя – суперпрофессионал. При всей своей хрупкости и женственности, она очень сильная», — признается Сергей Комаров. Он добавил, что на площадке порой спорил с Кириллом Сафоновым, который уже дебютировал как режиссер короткого метра.

История обещает стать настоящим детективом и захватить с первой серии. Пока снят один сезон, но не исключено, что если у проекта будут отличные рейтинги, то работа будет продолжена.

Все шансы есть, команда признается, что сценарий захватывает дух. Здесь вам и загадка, и личная драма, и человеческие отношения.

«У нас личная драма главной героини, которую играет Вилкова, переплетается с  детективной линией. Алина – так зовут персонажа Екатерины — играет следователя, у которой дома имеются свои проблемы. В общем, усаживайтесь поудобнее, будет интересно», — резюмирует режиссер.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Екатерина ВилковаСергей Пускепалиссериал "Холодные берега"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Режиссер сериала «Холодные берега» рассказал о спорах с Сафоновым во время съемок
Интересно?
Поделись с друзьями: