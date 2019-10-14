Режиссер сериала «Холодные берега» рассказал о спорах с Сафоновым во время съемок

На телеканале «Россия -1» стартует сериал «Холодны берега». О том, что ждет зрителей, порталу Teleprogramma.pro рассказал режиссер проекта Сергей Комаров.

Съемки были сложными, так как вся работа велась зимой. В основном локации подбирали в Подмосковье и Рыбинске, Ярославской области.

Так получился тот самый «неназваный город, в котором происходят события».

Среди актеров, занятый в проекте, можно увидеть Екатерину Вилкову, Кирилла Сафонова, Сергея Пускепалиса.

«Впервые работал с Екатериной Вилковой и очень рад, что это случилось. Катя – суперпрофессионал. При всей своей хрупкости и женственности, она очень сильная», — признается Сергей Комаров. Он добавил, что на площадке порой спорил с Кириллом Сафоновым, который уже дебютировал как режиссер короткого метра.

История обещает стать настоящим детективом и захватить с первой серии. Пока снят один сезон, но не исключено, что если у проекта будут отличные рейтинги, то работа будет продолжена.

Все шансы есть, команда признается, что сценарий захватывает дух. Здесь вам и загадка, и личная драма, и человеческие отношения.

«У нас личная драма главной героини, которую играет Вилкова, переплетается с детективной линией. Алина – так зовут персонажа Екатерины — играет следователя, у которой дома имеются свои проблемы. В общем, усаживайтесь поудобнее, будет интересно», — резюмирует режиссер.