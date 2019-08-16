Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова

Исполнитель ролей брутальных парней в российском кино, актер Сергей Пускепалис всегда говорил, что театр занимает особое место в его жизни. Он уже пробовал себя в должности заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького, а теперь возглавит Волковский театр в Ярославле.

Пускепалис был одним из девяти кандидатов, однако именно за его кандидатуру проголосовали почти все участники отборочной комиссии. Официально о решении было объявлено в пятницу, 16 августа, на заседании Российского Фонда культуры.

Одним из первых артиста поздравил губернатор Ярославской области.

«Сергею удалось представить лучшую концепцию развития театра. Уверен, что для коллектива наступит новый творческий этап, а зрителей ждут лучшие постановки всех времен», — отметил Дмитрий Миронов.

При этом политик отметил, что на Волковский театр возлагаются огромные надежды. Да, и перспективы у него большие. Ведь Ярославль не только входит в «золотое кольцо», но и с каждым годом привлекает все большее количество туристов.